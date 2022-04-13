Вице-премьер РФ: Объем инвестиций в Арктику составляет более 1,3 трлн рублей

Объем инвестиций в Арктическую зону превышает 1,3 трлн рублей, ожидается создание 30 тыс. рабочих мест, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов. Объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей. В результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест», – доложил министр на совещании с главой государства.

Он отметил, что большинство проектов реализуется в малонаселенных районах и требует строительства новой инфрастуктуры.

«Так, для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала и автомобильной дороги. Обеспечение проекта электроэнергией потребует установки плавучей атомной станции. В то же время запуск этого проекта приводит к удвоению бюджета Чукотки», – рассказал Трутнев.

По словам вице-премьера, недружественные действия стран Запада привели к целому ряду сложностей в реализации проектов. В частности, увеличилась стоимость привлекаемых кредитов.

Он обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть предложения о субсидировании процентных ставок по проектам. Необходимый объем финансирования в 2022 году, по словам министра, составил 5,9 млрд рублей.

Трутнев обратил внимание, что до 2035 года общий прирост валового продукта от арктических проектов составит более 30 трлн рублей, а прирост налоговых поступлений – 13 трлн.

«На каждый бюджетный рубль компании инвестируют 15 рублей собственных средств. Бюджетные инвестиции окупаются за четыре года», – подчеркнул докладчик.