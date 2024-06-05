Объем инвестиций СИБУРа в татарстанскую нефтехимию достиг 500 млрд рублей

Совокупный бюджет реализуемых СИБУРом проектов развития нефтегазохимии в Татарстане приблизился к сумме в полтриллиона рублей. О ряде масштабных проектов на своем производстве в Нижнекамске компания сообщила в мае – в ближайшие годы в производство этилбензола и стирола, а также установку полистирола будет вложено более 180 млрд рублей.

Проектная мощность производств составит 350 000 тонн этилбензола, 400 000 тонн стирола и 250 000 тонн полистирола в год соответственно. Сырьем для них станет продукция комплекса ЭП-600, который уже в этом году выпустит первые тонны.

Накануне Дня химика предприятие посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Руководителю республики представили комплекс ЭП-600, где в настоящее время проводятся пусконаладочные работы на компрессоре пирогаза. В 2024 году «Нижнекамскнефтехим» получит здесь первые тонны этилена, который до ввода новых проектов будет поставлять сырье на «Казаньоргсинтез». На КОСе готовятся запустить модернизированную линию, так называемый реактор, увеличив мощности по ПЭ на 20%. Побочные продукты производства этилена (бутадиен, пропилен, бензол) могут применяться при производстве упаковки для продуктов, оконных профилей, покрытий теплиц, шприцов, труб для ЖКХ.

Реализация всех проектов развития на «Нижнекамскнефтехиме» к 2030 году позволит увеличить мощности производства в 1,6 раза, а налоговые отчисления – до 20 млрд в Татарстане. Раис Татарстана выразил уверенность, что «это будет современный завод, с передовым оборудованием».

Значение новых инвестиционных проектов в Татарстане оценили опрошенные «Татар-информом» эксперты.

«СИБУР не просто так выбрал Татарстан для инвестиций, они тщательно анализируют условия развития», – отметил зампредседателя комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Марат Галеев. В республике организована высокая глубина переработки сырья, выстроены определенные химические цепочки, квалифицированный персонал, развиты технологии и сырьевая база, пояснил он.

Кроме того, у Татарстана выгодное географическое положение, на перекрестье транспортных коридоров, когда можно осваивать все направления для сбыта. Кроме того, строятся дополнительные ресурсы для доставки продукции автомобильным транспортом, водным и железнодорожным путем. «Татарстан и сам представляет собой рынок сбыта. Например, у нас развито машиностроение, а современные автомобили на 30% состоят из полимеров», – говорит Галеев.

«Но без инвестиций не будет движения вперед, и в СИБУРе это хорошо понимают, вкладывая в республику такие большие средства. Это позволяет развивать высокомаржинальные направления с хорошей добавленной стоимостью и более высокой прибылью», – сказал он. – «Привлечение капитала всегда хорошо не только для производства, но и для территории, на которой оно находится, это дополнительные доходы бюджета, а значит, рост уровня жизни населения».

Управляющий директор консалтинговой компании «Имплемента» Дмитрий Акишин выразил мнение, что в результате реализации проекта российские мощности по производству полистирола вырастут в полтора раза. Кроме того, удастся увеличить загрузку линии по выпуску АБС-пластиков мощностью 60 тыс. т, которая сейчас используется менее чем на 10%.

«Эффективная марочная корзина продукции может позволить как заместить около 80 тыс. т импортного полистирола и 30 тыс. т АБС-пластиков на российском рынке, так и усилить позиции компании на мировом рынке. Кроме того, выход на самообеспечение обычно создает благоприятные условия для развития переработки пластиков внутри страны и ускорения роста спроса со стороны производителей крупной бытовой техники, пищевой упаковки, медицины, автопрома, а также строительной отрасли», – подчеркнул эксперт.