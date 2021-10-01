Объем инвестиций резидентов двух татарстанских ТОСЭР увеличится на 800 млн рублей

Сегодня на заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны» и «Зелeнодольск» было представлено шесть проектов. В том числе пять от Набережных Челнов и один – от Зеленодольска. Общий объем инвестиций по проектам составил 7,3 млрд рублей, по ним предполагается создать 8 тыс. рабочих мест.

Из шести представленных проектов пять уже были одобрены на предыдущих заседаниях. Теперь их инвесторы просили согласовать изменения в ранее заключенных соглашениях, что должно привести к повышению эффективности реализации инвестпроектов.

По четырем из них принято положительное заключение, сказал начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов Агентства инвестиционного развития РТ Дмитрий Алексеев.

«Исходя из рассмотренных проектов, можно заметить улучшение их технико-экономических параметров<…>. По тем проектам, по корректировке которых вынесено положительное заключение комиссии<…>, предполагается создание дополнительно <от первоначального проекта> 3465 рабочих мест, объем инвестиций увеличится более чем на 800 млн рублей», – объяснил он после завершения работы комиссии.

Кроме того, в пятницу был рассмотрен проект потенциального резидента ТОСЭР «Набережные Челны» – ООО ПИК «Хуанхэ» по организации нового производства каркасов подушек и спинок обеденных стульев.

Заседание комиссии провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что сегодня необходимо максимально раскрыть потенциал налогового режима ТОСЭР, «все условия для этого имеются».