Объем инвестиций в ОЭЗ Татарстана вырос на 57% за полгода

Совокупный объем инвестиций в особых экономических зонах (ОЭЗ) Татарстана увеличился на 57% за январь-июнь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры предоставило Минэкономики РТ.

В ОЭЗ республики осуществляют деятельность 225 компаний, сумма инвестиций за период деятельности в ОЭЗ составила более 970 млрд рублей.

Сейчас в Татарстане действуют три особые экономические зоны – «Алабуга», «Иннополис» и «Зеленая долина».

Последняя была создана в 2025 году и в 2026-м расширена за счет территории в Нижнекамском районе. К реализации проектов в ОЭЗ «Зеленая долина» уже приступили восемь компаний, четыре из них начали работу на нижнекамской площадке.

Одним из крупных проектов «Зеленой долины» станет завод по производству DL-метионина. Инвестиции в предприятие превысят 100 млрд рублей. Производство должно обеспечить внутренний рынок кормовой добавкой и снизить зависимость от ее импорта.