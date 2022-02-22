Объем инвестиций на площадке «Иннополис-Лаишево» составил 15,9 млрд рублей

Фото: архив ИА «Татар-информ», Егор Никитин

По состоянию на 1 января 2022 года на площадке ОЭЗ «Иннополис-Лаишево» объем вложенных инвестиций составил 15,9 млрд рублей. Сегодня здесь успешно реализуют свои проекты девять резидентов особой экономической зоны, в том числе группа компаний «АйСиЭл» и ООО «КОМЗ — Измерения». Приступило к строительству производственных цехов и ООО «Трендпласт-М». Об этом на итоговой отчетной сессии Совета района сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«Важное значение в экономике района имеет создание и развитие промышленных парков и, конечно же, особой экономической зоны технико-внедренческого типа „Иннополис“, — подчеркнул спикер. — Открытие новых производств и создание рабочих мест для нашего района имеет очень важное значение, потому что население активно растет и людям нужна работа».

Одним из направлений работы для решения вопроса занятости и развития экономики является создание промышленных парков. В Лаишевском районе в пяти сельских поселениях и районном центре созданы семь промышленных парков, где работают 39 резидентов.

«Оборот за 2021 год по оценке составил более 3 млрд рублей. Количество созданных рабочих мест составляет 400 человек», — сообщил глава района.

По словам Зарипова, серьезным шагом по поддержке резидентов промпарков стало принятие в прошлом году комплекса мер, которые были разработаны Министерством экономики РТ и согласованы Президентом РТ Рустамом Миннихановым в целях повышения эффективности инфраструктурных площадок.

Согласно концепции резиденты промпарков, получившие аккредитацию с Минэкономики РТ, могут рассчитывать на пакетный комплекс мер поддержки, включающий субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление займа «Стройка» на развитие инфраструктуры промышленного парка до 30 млн рублей под 5% на срок до пяти лет, льготных микрозаймов, субсидирование части затрат на электроэнергию.

«В нашем районе аккредитацию получили четыре промпарка на общую сумму 7 млн 350 тыс. рублей. Задача на текущий год — совместно с Управляющими компаниями принять все меры по обеспечению загруженности промпарков не менее 70%», — сформулировал задачу Ильдус Зарипов.