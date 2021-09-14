Минэкологии: проект «Оздоровление Волги» позволит втрое снизить объем стоков

Благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» объем стоков в реки Татарстана сократится втрое, но реконструкция очистных сооружений потребует уделить внимание тарифам на водоотведение. Об этом сегодня шла речь на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В своем выступлении замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский напомнил, что федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» является одним из наиболее капиталоемких.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В бассейне Волги построят и реконструируют 14 очистных сооружений

В своем выступлении замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский напомнил, что федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» является одним из наиболее капиталоемких. В его реализации участвуют 15 субъектов страны, расположенных на Волге. Общий объем финансирования мероприятий на территории Татарстана до 2024 года составляет порядка 17,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,5 млрд рублей.

«Основная цель федерального проекта заключается в улучшении экологического состояния главной водной артерии страны к концу 2024 года за счет трехкратного сокращения загрязненных стоков», - сообщил Тарнавский.

Для этого в Татарстане предполагается строительство и реконструкция 14 очистных сооружений в бассейне Волги, а также ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда. Общий объем расходов только на очистные сооружения составит около 11 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 7,3 млрд рублей.

В этом году стартовал крупный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в Казани, а также запланирован ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково Пестречинского района.

В ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» за 2019-2020 годы в Татарстане построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» за 2019-2020 годы в Татарстане построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях: Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Заинске, Тетюшах… », - проинформировал Тарнавский.

Общий объем инвестиций за два года составил 3,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 2,1 млрд рублей. На 2021 год предусмотрено финансирование в размере 1,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,2 млрд рублей.

«В текущем году планируется завершение и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково в Пестречинском районе, также началась реализация проекта по реконструкции биологических очистных сооружений канализации в Казани. Мероприятия пройдут в три этапа до 2024 года. Эти очистные входят в топ-200 основных загрязнителей реки Волги. В настоящее время на объектах ведутся работы», - отметил замминистра.

Трубопроводы Озерного месторождения представляют угрозу для четверти населения республики

По нацпроекту «Экология» на территории Татарстана запланирована ликвидация двух объектов накопленного вреда, среди них – старые трубопроводы нефти, которые оказались на дне Камы после строительства водохранилища.

«Крупным объектом, оказывающим негативное воздействие, являются бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище. Они оказались затоплены после поднятия воды и представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения республики, поскольку водохранилище является источником водоснабжения для 900 тыс. человек», - проинформировал спикер Минэкологии РТ.

Стоимость работ по демонтажу бездействующих трубопроводов составляет более 930 млн рублей. При этом АО «РИТЭК» готово обеспечить софинансирование работ за счет собственных средств в объеме 200 млн рублей.

«В водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища расположен еще один объект накопленного вреда – иловые поля очистных сооружений Казани. За полвека на площади около 100 га было накоплено 4 млн кубометров илового осадка, который предоставляет угрозу Волге. Стоимость работ по рекультивации иловых полей составляет 7,4 млрд рублей», - отметил Тарнавский.

Масштабный проект по рекультивации иловых полей в Казани на этой неделе пройдет государственную экологическую экспертизу. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Масштабный проект по рекультивации иловых полей в Казани на этой неделе пройдет государственную экологическую экспертизу.

Спикер также сообщил, что Президентом РТ достигнуты договоренности с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым о поддержке проектов Татарстана по ликвидации объектов вреда.

«В апреле текущего года заявки на субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий направлены в Минприроды России. В августе 2021 года с Минприроды России заключено соглашение о предоставлении субсидий Татарстану на 2022-2024 годы на ликвидацию двух вышеназванных объектов», - отметил замминистра.

Сейчас идет работа с Минприроды РФ по привлечению федеральных средств на ликвидацию объектов вреда.

«Уверен, что благодаря принятым решениям удастся обеспечить улучшение экологического состояния качества вод реки Волги», - заключил Тарнавский.

Объем стоков в Волгу в Татарстане к 2024 году снизится с 190 млн до 60 млн кубометров в год

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев проинформировал, что в Татарстане действует 94 сооружения, ведущих очистку сточных вод от населения и социальных объектов. Их проектная мощность составляет почти 1,7 млн кубометров в сутки. Фактически они пропускают около 713 тыс. кубометров в сутки.

«Качество сточных вод с большинства очистных сооружений не удовлетворяет требования. Наибольший объем сброса в Волгу сточных вод в Казани составляет 340 тыс. кубометров в сутки, что 90% от общего объема сброса. Основная масса эксплуатируемых коммунальных очистных сооружений построена в прошлом веке, имеет высокую степень износа. Состав сточных вод за последние десятилетия изменился. Концентрация загрязнений в составе вод сильно увеличилась вследствие применения бытовой химии», - отметил Кудряшев.

Общая протяженность канализационных сетей республики составляет 4,7 тыс. километров. Из них порядка 1,8 тыс. километров нуждаются в замене или ремонте. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По его словам, сети водоотведения сейчас также имеют высокую степень износа. Общая протяженность канализационных сетей республики составляет 4,7 тыс. километров. Из них порядка 1,8 тыс. километров нуждаются в замене или ремонте. Для решения этих проблем республика участвует в реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

«Как отмечалось выше, основная цель проекта - сократить в три раза долю загрязненных сбросов в Волгу. За базовый показатель для Татарстана принято значение 190 млн кубометров в год, который к 2024 году снизиться до 60 млн кубометров в год», - отметил Кудряшев.

Спикер Минстроя РТ отметил, что после реконструкции очистных сооружений Казани целевой показатель проекта по снижению сброса стоков в Волгу составит 40 млн кубометров в год.

После ввода новых очистных нужно оптимизировать затраты

Одним из важных вопросов после ввода в эксплуатацию очистных, является наладка процесса биологической очистки вод. Кудряшев рекомендовал главам городов и районов лично проконтролировать этот процесс с участием подрядчиков.

Спикер предупредил, что расходы на содержание очистных сооружений, при передаче их эксплуатантам могут привести к росту тарифов на услуги водоотведения.

Расходы на содержание очистных сооружений, при передаче их эксплуатантам могут привести к росту тарифов на услуги водоотведения. Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Для оптимизации затрат ресурсоснабжающих организаций нужно развивать централизованные системы водоотведения, в том числе в сельских населенных пунктах, предусматривать максимально полный охват потребителей», - считает Кудряшев.

Отвечая на вопросы депутатов, докладчик пояснил, что освоение средств по объектам 2019-2020 годов завершена в полном объеме. По казанским очистным сооружениям есть ряд вопросов, связанных с оборудованием и бетонированием. Поэтому на сегодняшний день освоение средств составляет порядка 35%. Лимиты доведены, контракты заключены, работы на объекте будут вестись до конца года.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. В 2020 году их цели были скорректированы по решению главы государства.