Объем госзакупок в Татарстане за восемь месяцев вырос на 12%, до 349 млрд рублей

Объем государственных закупок в Татарстане за январь – август 2026 года вырос на 12% и достиг 349 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 312 млрд рублей. Такие данные РБК Татарстан предоставили эксперты аналитического центра РТС-тендер, входящего в российскую торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС. Они проанализировали открытые данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

За восемь месяцев 2026 года в Татарстане провели 51,3 тыс. электронных закупочных процедур по законам № 44-ФЗ, регулирующему государственные и муниципальные закупки, и № 223-ФЗ, который распространяется на закупки отдельных видов юридических лиц.

В рамках контрактной системы по 44-ФЗ заказчики провели 24 тыс. тендеров и заключили контракты на 238,8 млрд рублей. По закону № 223-ФЗ государственные компании организовали 27,3 тыс. процедур, по итогам которых подписали договоры на 110,5 млрд рублей.

По данным РТС-тендер, на развитие рынка закупок в республике прежде всего влияют крупные инфраструктурные проекты, в том числе строительство дорог. На шесть ведущих учреждений и организаций строительной отрасли приходится около 60% общего объема закупок в Татарстане.

В целом строительство занимает около 70% рынка государственных закупок республики. За январь – август 2026 года в отрасли провели 3,3 тыс. тендеров и заключили договоры на 242,8 млрд рублей. Основными направлениями стали строительство дорог и зданий, а также строительно-монтажные работы.

Второе место по объему закупок занимает продукция обрабатывающей промышленности. За восемь месяцев заказчики провели 38,8 тыс. торгов и заключили договоры на поставку товаров на 62,7 млрд рублей.

Наиболее востребованными оказались лекарственные средства и материалы на сумму 11 млрд рублей, электрическое оборудование – на 10,7 млрд рублей, электронная, оптическая и компьютерная техника – на 6,9 млрд рублей. Еще 6,7 млрд рублей пришлось на услуги по ремонту машин и оборудования.

Кроме того, в Татарстане провели 890 тендеров на оказание услуг в сфере информации и связи. По их итогам заключили договоры на 9,6 млрд рублей. Как уточнили в РТС-тендер, в основном речь идет о разработке и установке программного обеспечения, а также других ИТ-услугах.

Крупные строительные проекты обеспечили высокий спрос и на продукцию горнодобывающей промышленности – глину, камень и песок. Заказчики приобрели ее на 8,6 млрд рублей.

Востребованы были и административные услуги, прежде всего обслуживание зданий и обеспечение безопасности. Общий объем закупок в этой категории составил 5,8 млрд рублей.

В начале октября председатель Госкомитета Татарстана по закупкам Марат Зиатдинов сообщил, что по итогам девяти месяцев 2026 года экономия бюджетных средств на государственных контрактах в республике достигла 4,03 млрд рублей. Муниципальные заказчики сэкономили около 1 млрд рублей, региональные – около 3 млрд рублей.