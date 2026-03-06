Объем госзакупок Татарстана за прошлый год превысил 301 млрд рублей
Общий объем госзакупок Татарстана по итогам 2025 года превысил 301 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета республики по закупкам Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».
По его словам, благодаря заключенным контрактам получилось сэкономить почти 3%, или около 6 млрд рублей, из бюджета Татарстана.
Он добавил, что за прошлый год в республике было заключено около 77 тыс. контрактов, из которых почти 60% приходится на субъекты малого и среднего бизнеса.