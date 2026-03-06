Объем госзакупок Татарстана за прошлый год превысил 301 млрд рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Общий объем госзакупок Татарстана по итогам 2025 года превысил 301 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета республики по закупкам Марат Зиатдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, благодаря заключенным контрактам получилось сэкономить почти 3%, или около 6 млрд рублей, из бюджета Татарстана.

Он добавил, что за прошлый год в республике было заключено около 77 тыс. контрактов, из которых почти 60% приходится на субъекты малого и среднего бизнеса.