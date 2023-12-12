Объем ФНБ за месяц уменьшился на 108 млрд рублей

За месяц объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 108,2 млрд рублей. Так, если 1 ноября в фонде насчитывалось 13 трлн 541,2 млрд рублей, то 1 декабря – уже 13 трлн 432,97 млрд рублей, пишет «Интерфакс». При этом объем этих средств составляет 9% валового внутреннего продукта (ВВП), который прогнозируют на 2023 год.

Если перевести сумму в доллары, то объем ФНБ сократился на 5,905 млрд долларов. Так, 1 ноября вышеназванная рублевая сумма была эквивалентна 151,129 млрд долларов, а 1 декабря – уже 145,224 млрд долларов.

Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря составил 6,747 трлн рублей (75,902 млрд долларов). Это, к слову, равно 4,5% прогнозируемого ВВП.

Что касается других валют, то на 1 декабря в ФНБ числится 3,269 млрд евро, хотя 1 ноября насчитывалось 3,667 млрд евро. Также на счету имеется 279,774 млрд китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 1,188 млрд рублей.