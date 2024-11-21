Объем финансовой господдержки бизнеса в Татарстане превысил 10 млрд рублей

Здание Министерства экономики РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За десять лет работы региональный финансовый институт поддержки бизнеса — Фонд поддержки предпринимательства выдал почти 5 тыс. микрозаймов на сумму более 10 млрд рублей. Льготное финансирование предоставляется субъектам МСП республики в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Татарстанский фонд входит в тройку самых эффективных аналогичных государственных организаций страны по размеру капитала и объему выдачи. Он подведомствен Министерству экономики Республики Татарстан.

«Руководство республики совместно с Минэкономики и специалистами фонда ведет работу по совершенствованию механизма оказания услуг и мер поддержки бизнесу, основанную на принципах клиентоцентричности. Так, срок рассмотрения заявок на льготное финансирование сократился с 180 дней в 2018 году до трех — пяти дней в 2024 году, что позволяет бизнесу республики оперативно и своевременно привлекать средства на развитие проектов», — пояснила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

Сейчас портфель фонда включает семь финансовых продуктов, включая специализированные — для поддержки компаний с участниками специальной военной операции, и партнерские продукты. Ставка по продуктам составляет от 1% до 9,5% годовых, что повышает доступность государственного финансирования для бизнеса в условиях роста ключевой ставки Банка России. Поддержка распространяется на разные сферы предпринимательской деятельности: экспортеров, производственные предприятия, резидентов промышленных парков, технологические компании и другие.

Льготное финансирование позволяет малым компаниям и микробизнесу получать до 5 млн рублей, стартапам — до 3 млн рублей по льготной ставке на срок до трех лет.

В 2024 году фонд начал поддерживать предпринимателей в рамках пилотного проекта по партнерскому (исламскому) финансированию. Речь идет о продуктах «Мурабаха — Содействие» и «Иджара — Развитие производства», разработанных совместно с Российским исламским институтом и согласованных Советом улемов Духовного управления мусульман РТ. По этим программам бизнесменам республики оказана поддержка на сумму свыше 100 млн рублей.

Подать заявку на поддержку можно онлайн на портале «МСП.РФ». Там же размещены сведения о необходимом пакете документов. Узнать информацию о необходимом пакете документов можно также непосредственно в Фонде поддержки предпринимательства.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.