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Экономика 11 января 2024 12:02

Объем экспорта продукции АПК Татарстана ожидается на уровне 450 млн долларов

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Объем экспорта продукции АПК Татарстана ожидается на уровне 450 млн долларов
Фото: © «Татар-информ»

По итогам 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса РТ может составить 450 млн долларов. Такими цифрами с ТАСС поделился глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По его данным, к 24 декабря объем экспорта превысил 433 млн долларов. «Предварительно, ожидаем 450 млн», — добавил министр. Для сравнения, годом ранее объем экспорта агропромышленной продукции из Татарстана составлял 445 млн долларов.

Также Зяббаров поделился итогами 2023 года по экспорту халяльной продукции. Его объем составил более 11 млн долларов, что практически в два раза выше показателей 2022 года.

#АПК #экспорт #марат зяббаров
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