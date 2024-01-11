Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Объем экспорта продукции АПК Татарстана ожидается на уровне 450 млн долларов
По итогам 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса РТ может составить 450 млн долларов. Такими цифрами с ТАСС поделился глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
По его данным, к 24 декабря объем экспорта превысил 433 млн долларов. «Предварительно, ожидаем 450 млн», — добавил министр. Для сравнения, годом ранее объем экспорта агропромышленной продукции из Татарстана составлял 445 млн долларов.
Также Зяббаров поделился итогами 2023 года по экспорту халяльной продукции. Его объем составил более 11 млн долларов, что практически в два раза выше показателей 2022 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»