Объем экспорта пиломатериалов из России в 2023 году достиг 20,7 млн кубометров

Объемы экспорта пиломатериалов из России в 2023 году достигли 20,7 млн кубометров – это на 10% меньше, чем по итогам 2022-го. При этом доля азиатских стран по объему вывоза пиломатериалов из РФ в первый раз составила 98%, пишет ТАСС. Для сравнения: в 2021-м такая доля равнялась 76%.

Как рассказали в пресс-службе Рослесинфорга, лесопромышленники из РФ смогли быстро переориентироваться с рынка Европы на Азию. Основной партнер России – КНР. В 2023 году Россия отправила в эту страну около 13 млн куб. м пиломатериалов. Второе место по объему экспортируемого товара занял Узбекистан (примерно 2 млн куб. м), а третье - Казахстан (926 тыс. куб. м).

Также в топ-10 стран, куда Россия экспортирует пиломатериалы, попали Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Иран, Южная Корея, Япония и Гонконг.

При этом в ряд стран российский экспорт сильно вырос. Среди этих государств: Турция (в 2,3 раза), Киргизия (+36%), Корея (+28%), Египет (+18%) и Арабские Эмираты (+11%).