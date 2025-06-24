Объем экспорта муки из Татарстана в Китай увеличился в 3 раза

С начала года по состоянию на 20 июня в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан исследовано на качество и безопасность 195 тонн муки пшеничной высшего сорта, предназначенной для экспорта в Китай. Объем поставок увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было отгружено 65 т продукции, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ.

«Все партии муки поступили из Республики Удмуртия и проходили исследование на физико-химические показатели – вкус, запах, цвет, влажность, крупность помола. Проверили на отсутствие вредителей и посторонних примесей. Особое внимание уделяли безопасности – проверяли содержание тяжелых металлов, остаточное количество пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и ГМО», – отметила заместитель руководителя органа инспекции Полина Азаренко.

Результаты испытаний подтвердили соответствие продукции Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», требованиям страны-импортера и условиям контракта.

С начала года под контролем филиала ЦОК АПК в Республике Татарстан осуществлялся экспорт зерна и продуктов его переработки: зерновых культур в Китай, Азербайджан, Грузию и Казахстан; зернобобовых в Польшу и Китай; масличных культур в Беларусь, Турцию, Германию, Монголию и Чехию; круп и шрота в Беларусь, Азербайджан, Армению и Киргизию.