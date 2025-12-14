Объем автокредитования россиян в октябре достиг рекордных 2,96 трлн рублей

Совокупный объем автокредитов, выданных россиянам, по итогам октября достиг рекордного уровня в 2,96 трлн рублей. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Банка России.

По состоянию на 1 ноября банковский портфель автокредитов увеличился почти на 14% в годовом выражении. Годом ранее объем таких ссуд составлял около 2,6 трлн рублей.

В то же время темпы роста автокредитования в текущем году заметно замедлились. С начала года портфель вырос на 355,2 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года прирост был значительно выше и достигал 845,3 млрд рублей.