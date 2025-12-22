Объем аукционов строительных компаний РТ на Бирже ЦТС превысил 1 млрд рублей

На Бирже ЦТС в Татарстане зарегистрированы 150 компаний, имеющих отношение к строительной сфере, – это 100 подрядных организаций и 50 поставщиков. По данным на 11 декабря, в системе состоялось 776 аукционов на общую сумму более 1 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

В ближайшее время на бирже будут зарегистрированы еще 27 татарстанских фирм, связанных со строительством, уточнили в профильном министерстве.

На Бирже ЦТС проводятся сделки по строительным ресурсам. Это продукция металлопроката, инертные материалы, кирпич, лесоматериалы, портландцемент, штукатурка, кабели, теплоизоляционные плиты и так далее.

«Этот проект является важным шагом на пути к улучшению ценовой прозрачности и конкурентоспособности на строительном рынке. Биржевой механизм обеспечивает честную конкуренцию и расширяет возможности контроля стоимости строительных ресурсов», – выразил уверенность заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов.

К данному моменту вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 года №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». Это позволяет предоставлять организаторам торговли (операторам электронной площадки, внешней информационной системы) в ФАУ «Главгосэкспертиза России» информацию, необходимую для мониторинга цен – с последующим размещением в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

Биржа «ЦТС» – современная российская биржевая площадка. Она обеспечивает доступ к организованным торгам для бизнеса любого масштаба – от регионального до федерального уровня. Также платформа помогает компаниям находить новых клиентов и продавать материалы по справедливой цене, без посредников и сложных схем. Площадка позволяет поддерживать экономическую эффективность закупок для бюджетных организаций, сочетая высокую прозрачность и конкурентные условия.