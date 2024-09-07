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Объекты Татарстана на 98,5% готовы к отопительному периоду
В Татарстане завершается подготовка объектов к предстоящему отопительному периоду. Согласно системе «Мониторинг жилищного фонда», показатель готовности составляет 98,5%, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
По словам министра, полностью завершены работы на объектах социальной защиты и в детских садах. По жилым домам готовность составляет 95%. В процессе подготовки остаются 952 здания в 26 муниципальных районах.
По котельным показатель составляет 98% — в работе остаются 77 объектов в семи муниципалитетах. На 97% выполнена подготовка в сфере молодежной политики, на 99% — объектов спорта.
Также продолжаются работы на пяти объектах здравоохранения: в Набережных Челнах, Атнинском, Тукаевском, Новошешминском и Нижнекамском районах.
В сфере образования осталось завершить подготовку четырех школ — двух в Нижнекамском районе и по одной — в Зеленодольском и Казани. По объектам культуры остались три здания в Нижнекамском, Сармановском и Зеленодольском районах.
Айзатуллин напомнил, что сроки получения паспортов готовности для потребителей тепловой энергии — до 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — до 1 ноября, для муниципальных образований — до 15 ноября.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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