«Объективен и беспристрастен»: Какохо описал портрет среднестатистического наблюдателя РТ

Среднестатистические наблюдатели на Думских выборах из Татарстана объективны, беспристрастны и строго следуют всем действующим инструкциям. Об этом в Едином информационном центре в Казани сообщил председатель исполнительного комитета татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Среднестатистическому наблюдателю из Татарстана около 35-40 лет. Это зрелые люди, которые из года в год осуществляют мониторинг. Они выражают свое волеизъявление, объективны и беспристрастны, не представляют интересы политических партий и следуют тем законам и инструкциям, которые есть на сегодняшний день», – отметил спикер.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.