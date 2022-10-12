Транспортный узел «Компрессорный» в Казани получил заключение о соответствии

Заключения о соответствии требованиям проектной документации получили четыре объекта в Татарстане. Среди них транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» в Казани и реконструкция улицы Осиновская в Кировском районе столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Возведение транспортно-пересадочного узла «Компрессорный» началось в Казани в сентябре 2021 года. О необходимости реализации этого проекта говорилось в течение нескольких лет. Проект предусматривал возведение вдоль железнодорожной платформы «Компрессорный» павильона, автостоянки и автовокзала. Подробнее о проекте в материале «Татар-информа».

О скором вводе в эксплуатацию улицы Осиновской 11 октября на брифинге в Кабмине сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Заключения также выданы объектам в Алькеевском и Буинском районах.

Завершена реконструкция автомобильной дороги «Базарные Матаки — Мамыково — Карамалы — Старое Ямкино», км 4+926 — км 10+521 в Алькеевском муниципальном районе РТ.

Помимо этого, завершено строительство животноводческого комплекса на 800 голов дойного стада КРС в селе Кайбицы Буинского района.