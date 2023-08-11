Здание XIX века в Казани отреставрирует компания, достраивающая дом-призрак на Бутлерова

В Казани планируется отреставрировать здание Александровского детского приюта по ул.Бутлерова, 30. Это объект культурного наследия, который появился в городе в 1889 году. Сейчас здание прошло через экспертизу – по ее итогам приют признали пригодным для реставрационных работ. Соответствующая информация появилась на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Экспертизу проводили по заказу известной в городе строительной компании «ЮлТаш». Отметим, ранее сообщалось, что «ЮлТаш» также достроит долгострой по Бутлерова, 22, возводить который начали незаконно. Это четырехэтажное незаконченное строение исполком города в 2021 году продал с торгов за 136 млн рублей. В этом году на сайте Комитета РТ по охране ОКН появилась информация, что в проект дома-призрака внесли изменения, и вскоре стройку планируется разморозить.

Отмечается, что земельный участок, на котором расположен приют, находится в границах зоны регулирования застройки – объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля», XV – первая четверть ХХ вв.», а также в границах территории «Культурного слоя исторического центра города Казани XI – XVIII веков». Сам приют является объектом культурного наследия республиканского значения.

В выводе экспертизы говорится, что здание Александровского детского приюта можно реконструировать по предоставленному проекту, разработанному ООО «ЛОФТ», обеспечив при этом его сохранность.

Добавим, что после проведения экспертизы предстоят также публичные слушания, по итогам которых будет принято окончательное решение о реконструкции здания.