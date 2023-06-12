Объединяет всех, кто гордится Родиной: Мишустин поздравил Минниханова с Днем России

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму Раису Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня России.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Поздравляю Вас с Днем России. Этот праздник объединяет всех, кто любит и гордится Родиной, искренне переживает за свою страну.

И сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства.

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Успехов в работе и новых достижений», — говорится в тексте телеграммы.