«Объединяет людей»: Кукмор принял фестиваль добрососедства «Наш двор»

Фото предоставлено Адилей Шакировой

На Комсомольской площади Кукмора прошел фестиваль добрососедства «Наш двор», собравший активных жителей и гостей района. Участники делились впечатлениями от республиканской программы, благодаря которой за последние годы город заметно преобразился.

С 2020 года в Кукморском районе Татарстана реализуется программа «Наш двор», на сегодня благоустроены 25 из 55 дворовых территорий. Уютные пространства для общения, детские и спортивные площадки стали результатом совместной работы местной власти и самих жителей.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Очень хорошо! Мы все радовались, и я вместе с ними, – рассказала председатель ТОС «Нур – Баяновское» Рауля Самерханова. – Площадка у нас работает до сих пор, слава Богу. Под контролем, чистота, порядок – я за этим слежу постоянно».

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Димитриев подчеркнул, что в районе многое сделано не только в сфере благоустройства, но и в сфере социальной инфраструктуры.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Много социальных объектов капитально отремонтировано. Мы системно подходим к обновлению каждой структуры, чтобы создать условия для достойной жизни и образования», – отметил он.

Представитель республиканского актива Марат Зяббаров, посетивший несколько дворов в городе, отметил: «Где бы ни проехали – везде дети: на качелях, в песочницах, на спортивных площадках. Это красиво, зелено, чисто. А главное – это приобщение детей к культуре и хорошей городской среде».

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Депутат Госсовета РТ Нияз Аитов подчеркнул, что программа «Наш двор» не только преображает дворы, но и объединяет людей: «Она создает красоту. Каждый двор становится краше. Считаю, что программа должна развиваться ежегодно, пока не преобразятся все дворы в районе», – сказал спикер.

Кульминацией фестиваля стала церемония награждения. Благодарственные письма от Рустама Минниханова вручили жителям многоквартирных домов – активным участникам благоустройства.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Праздник продолжился концертом, организованным в рамках проекта «Лето в Татарстане». Перед кукморцами выступил член Союза писателей РТ, поэт и прозаик Марсель Галиев.

«С каждым визитом в Кукмор я вижу, как он преображается. Думаю, при таких темпах вы скоро сможете соперничать с Парижем. Желаю вам дальнейших успехов!» – пожелал литератор.

Фестиваль добрососедства «Наш двор» стартовал в Татарстане 10 июля и продлится до сентября. В этом году праздники охватят 57 площадок по всей республике.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.