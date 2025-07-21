«Объединяем усилия ради общего блага»: Тетюши приняли фестиваль добрососедства «Наш двор»

В Тетюшах состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», который собрал активных жителей и гостей района. Местом встречи стал Центральный парк города.

На мероприятии в том числе вспоминали, с чего начиналась программа «Наш двор», как она изменила облик татарстанских дворов и улучшила жизнь татарстанцев. Спикеры охарактеризовали инициативу как социальный проект «с человеческим лицом» и отметили, что ее успех основан на активности самих жителей республики.

Со сцены к гостям мероприятия обратился секретарь Тетюшского местного отделения «Единой России» Рамис Сафиуллов.

«Дорогие друзья, уважаемые жители и гости нашего Тетюшского района! Приветствую вас на фестивале добрососедства «Наш двор». Сегодня мы отметим результаты большой совместной работы, преображения наших дворов, улиц, и самое главное – отношений между людьми, когда мы объединяем усилия ради общего блага», – сказал Сафиуллов.

Рассказал он также и об итогах реализации программы «Наш двор». Так, в муниципалитете отремонтировали 26 дворовых территорий, охватили более 530 тетюшан, благоустроили дворы 90 многоквартирных домов.

Помимо этого, Рамис Сафиуллов сообщил о том, что в районе продолжается строительство и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также благоустройство общественных пространств, включая парки, спортивные сооружения, улицы, дворы. Он отметил, что благодаря активной реализации республиканских программ качество жизни заметно меняется

«Это – результат нашего с вами слаженного взаимодействия: инициативных жителей, ответственной работы органов местного самоуправления и, безусловно, всесторонней поддержки руководства Республики Татарстан!» – сказал Рамис Сафиуллов.

Приветствовал гостей также представитель республиканского актива Экзам Губайдуллин. Он отметил, что Тетюшский район – настоящая большая семья, где во все времена живут представители разных народов и религий, уважая и поддерживая друг друга.

«Праздники в Тетюшах всегда наполнены особой атмосферой единства, радости, взаимного уважения. А в этом году у нас с вами двойной повод для гордости – 10 лет назад в Татарстане стартовали масштабные программы по благоустройству и созданию общественных пространств, благодаря которым Тетюшский район, как и вся республика, преобразился и стал еще уютнее. Сейчас мы с вами отдыхаем и общаемся в благоустроенных парках, скверах, на набережных и бульварах – всего в республике их уже более 400. Это – не просто красивые, современные места. Это – новые точки притяжения, где рождается чувство настоящего дома», – сказал Губайдуллин.

Ветеран боевых действий на территории Афганистана, отец Героя России, член Штаба общественной поддержки Альберт Сафиуллин также обратился со сцены к тетюшанам.

«Программа «Наш двор» несет в себе глубокий смысл. Двор – это место, где играют наши дети, это то, что мы видим из окна. Важно, чтобы двор радовал и давал возможность отдохнуть: погулять с детьми, заниматься спортом. Поэтому он должен быть позитивным и комфортным», – сказал он.

Фестиваль в Тетюшах завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор».

После официальной части гостей фестиваля ждал подарок – выступление Буинского государственного драматического театра и концерт коллективов художественной самодеятельности Тетюшского района. Организовали их в рамках проекта «Лето в Татарстане».

В это же время рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздавали материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 миллиона татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей.

Материал подготовлен при участии пресс-службы Тетюшского района

Фотографии предоставлены пресс-службой муниципалитета