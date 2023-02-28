«Объединяем наши народы»: Фарид Мухаметшин встретился с сыном драматурга Мухтара Ауэзова

Председатель Госcовета РТ руководитель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с дипломатом, политическим и общественным деятелем Казахстана Муратом Ауэзовым. Встреча прошла в парламенте республики.

Делегация Казахстана во главе с Муратом Ауэзовым, в составе которой представители творческой интеллигенции, научного и экспертного сообщества, прибыла в Татарстан для участия в научно-практической конференции и презентации сборника произведений казахского писателя и драматурга Мухтара Ауэзова, изданного на татарском языке при поддержке Генерального консульства Казахстана в Казани, Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Института филологии Казанского университета. Презентация книги состоится 1 марта в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Символично, что это мероприятие проходит в объявленный в Татарстане Год национальных культур и традиций.

Открывая встречу, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что между Татарстаном и Казахстаном установились тесные дружественные связи, в том числе и гуманитарные. «Обогащаясь культурами друг друга, мы объединяем наши народы, – подчеркнул глава парламента, – только единство народов позволяет решать важнейшие задачи поступательного развития».

Отдельно Мухаметшин остановился на вопросах сохранения межнационального мира и согласия. Действенным инструментом этой работы в Татарстане стала Ассамблея народов республики. Национально-культурная автономия казахов принимает активное участие в деятельности ассамблеи, а первым председателем этой общественной организации, как напомнил Мухаметшин, был руководитель казахской автономии Сагит Джаксыбаев.

Перевод произведений Мухтара Ауэзова на татарский язык стал одним из знаковых культурных проектов Казахстана и Татарстана в прошлом году. В последний раз с казахского на татарский язык переводились труды Абая, и это произошло в далеком 1981 году. Теперь весь татарский мир может ознакомиться с творчеством мастера казахской драматургии. Перевод пьес доверили филологам из Казанского университета. В частности, были переведены три важнейших произведения в творчестве Мухтара Ауэзова – «Караш-Караш» (Выстрел на перевале/Үткәлдәге атыш), «Коксерек» (Серый лютый/Күксирәк), «Килы заман» (Лихая година/Шомлы заман).

Издание книги, которая была отпечатана в Казани, приурочено к 125-летию со дня рождения Мухара Ауэзова и 30-летию установления дипломатических отношений России и Казахстана.

«Я стараюсь каждому событию дать адекватную оценку, но в данном случае я рад и счастлив, – подчеркнул Мурат Ауэзов, комментируя предстоящую презентацию книги в беседе с журналистами, – это событие намного шире, чем субъективный мир каждого из нас. Это нечто общее, объединяющее и казахов, и татар. Все мы входим в новую историческую эпоху больших трансформаций, и здесь нам чрезвычайно важен взаимный опыт друг друга – исторически близких друг другу народов. Наши исторические корни насчитывают минимум 2,5 тыс. лет. Татарстан сегодня вписан в крупнейшие контексты современности, опыт вашей республики для такого молодого независимого государства, как Казахстан, крайне необходим».

Во встрече в парламенте также приняли участие министр культуры республики Ирада Аюпова, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, со стороны Республики Казахстан – Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.