В КФУ прошел гала-концерт фестиваля «Национальное достояние»

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В Казанском федеральном университете состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей ежегодного приволжского фестиваля народного творчества «Национальное достояние». В этом году конкурсантами фестиваля стали около 380 творческих коллективов и отдельных исполнителей – учащиеся вузов, ссузов и школ Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Саратовской и Нижнегородской областей.

Участники фестиваля демонстрировали свои таланты в разных направлениях народного творчества. Награды вручили 72 лауреатам первой, второй и третьей степени. Цель мероприятия – популяризация в молодежной среде народной культуры и возрождение древних ремесел и забытых техник в современных изделиях.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Открыл церемонию награждения проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КФУ Ариф Межведилов.

«Университет богат своими традициями, но без желания продолжать продвигать свой народ и обычаи у студентов мы бы не смогли сохранить историю этого фестиваля на протяжении 12 лет. С каждым годом фестиваль расширяет свои горизонты, юные участники съезжаются на него со всех уголков страны. Конкурс по праву носит название молодежного фестиваля», — сказал он, добавив, что фестиваль способствует обмену культуры старшего и молодого поколения.

«Во время проведения конкурса каждого участника сопровождал опытный педагог, который передавал знания истории и традиций Поволжского округа. Это помогало конкурсантам знакомиться с народным наследием», — объяснил Межведилов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В качестве гостей на фестиваль в этом году приехали делегация Сирии и из других стран. В своей приветственной речи президент Дамасского университета Мухаммад Усама Аль-Джабан, отметил, что благодаря руководству Татарстана студенты КФУ чтут традиции Татарстана и других национальностей и изучают их через фольклор.

«Это является доказательством мудрой работы республики, поскольку она продолжает сохранять крепкую дружбу между народами», — считает он.

В этом году экспертам было нелегко выбрать победителей, отмечает председатель жюри фестиваля Альфия Галимуллина. «Жюри провело большую работу при выборе финалистов. На этапе заявочной кампании было сложно выделить достойный на наш взгляд видеоролик. Мы понимаем, что растет мастерство, участники совершенствуются в своем мастерстве. Каждое творчество уникальное, градус конкуренции ощущается. Они показали душу своего народа через песни, национальные костюмы, зажигательные танцы. Они настоящие представители своих культур» — сказала она, отметив, что проект формирует творческий потенциал молодежи и помогает наладить контакт между учебными заведениями страны.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лауреатов конкурса выбрали в нескольких номинациях: вокально-хоровое исполнительство, народное хореографическое искусство, театральное искусство через фрагменты сказок, обрядов, народная стерилизация «театр моды», дизайн-проект предмета в этническом стиле и других.

Финалисты порадовали зрителей своими выступлениями – так, на сцене прозвучала музыка в исполнении ансамбля народной песни «Зарница», инструментального ансамбля «Гайгема». Свой номер зрителям продемонстрировал танцевальный коллектив «Ялкын», вокальный коллектив New time, ансамбль «Язгөл» и другие исполнители.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одной из победительниц конкурса и обладательниц звания лауреата первой степени стала студентка Башкирского государственного педагогического университета Алия Шигапова. Она блеснула своим талантом в категории «Художественное слово», прочитав стихотворение «Сожженные письма».

«Я давно занимаюсь чтением стихотворений. Этот конкурс – отличная площадка, на которой предоставляется возможность не только проявить свой талант, но и узнать многогранную культуру нашей страны, – считает Шигапова. – Знание фольклора важно для молодежи, хоть мы и живем в современном мире, где появилось много технологий. Культурные традиции мы наследуем от наших предков. Для гармоничного развития личности и духовного роста важно быть близким к культурам своей и других национальностей».

Фестиваль приурочен к объявленному в России Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны.