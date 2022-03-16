Объединение якутов РТ: Решение Путина о спецоперации правильное и своевременное

Председатель региональной общественной организации «Национально-культурное объединение якутов Республики Татарстан» Альбина Шадрина в беседе с «Татар-информом» выразила поддержку в адрес российской армии и проводимой спецоперации на Украине.

«Решение нашего Президента Владимира Путина о спецоперации на Украине правильное и своевременное. Спецоперация позволит ликвидировать отряды националистов, которые на протяжении нескольких лет подряд терроризируют мирных жителей ЛНР и ДНР», — отметила собеседница агентства.

По словам Альбины Шадриной, «Национально-культурное объединение якутов РТ» также поддерживает политику России, представители автономии приняли участие в акции по сбору гуманитарной помощи. «Мы собрали средства гигиены и передали в Дом дружбы народов Татарстана, чтобы в дальнейшем отправить гуманитарный груз мирным жителям Украины», — рассказала Альбина Шадрина.

По мнению председателя общественной организации, в новых реалиях не стоит поддаваться панике. «Спецоперация закончится, и все вернется на круги своя. Все санкции, которые вводятся, своей цели в России не достигнут. Возможно, для нас это будет лучше, мы будем развивать экономику, открывать новые производства, появятся новые рабочие места», — подчеркнула специалист.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.