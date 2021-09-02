Объединение СИБУРа с ТАИФом завершится до 30 сентября

СИБУР рассматривает возможность выхода на IPO (первичное публичное размещение акций) объединенной компанией с ТАИФом, начиная с 2022 года, сообщил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Восточного экономического форума.

«Наши сроки закрытия сделки – 30 сентября. В принципе, эти сроки остаются. Возможны какие-то небольшие отклонения, но акционеры ТАИФа и акционеры СИБУРа нацелены именно на эти сроки», – сказал Конов.

Он напомнил, что сделка предполагает получение ТАИФом 15%-й доли в СИБУРе в обмен на 51% акций своей компании, которая владеет рядом активов в Татарстане. Для этого «СИБУР» выпустит дополнительные акции. Впоследствии СИБУР «за определенную денежную доплату становится 100%-м акционером группы компаний «ТАИФ».

«Для нас и, я уверен, что для акционеров ТАИФа эта сделка больше про будущее. Потому что, мы надеемся и уверены, что за счет объединения активов и за счет новых инвестиционных проектов, как в Татарстане, так и на предприятиях СИБУРа мы войдем в ближайшие годы в число крупнейших компаний нашей отрасли глобально», — сказал глава СИБУРа.

По его словам, если сложить инвестиционные программы, которые реализуют «СИБУР» и «ТАИФ», сумма составит несколько триллионов рублей в ближайшие 5-7 лет. Среди значимых проектов СИБУРа — строительство Амурского газохимического комплекса. В ТАИФе это группа проектов, связанных с производством этилена и полимеров на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе, с энергетическим обеспечением производственных площадок. «Это и проекты и СИБУРа, и ТАИФа по более специализированной химии в основном в расчете на российский рынок и потребляющие индустрии внутри России», ­­– отметил Конов.

Он также сообщил, что сделка с ТАИФом отложила планы компании по выходу на IPO. «Я не думаю, что надолго отложила. Но в конечном итоге, я думаю, что в 2022 году или в какой-то другой момент, мы будем выходить (на рынок – прим. Т-и.) уже с другой компанией – объединенной СИБУра с ТАИФом. Компанией большей, компанией со значительным количеством синергии и, я уверен, с более значимыми и визуально заметными финансовыми показателями», — полагает глава СИБУРа.