Объединение народов Дагестана в РТ: Санкции сделают нас экономически сильнее

Председатель региональной общественной организации «Объединение народов Дагестана Республики Татарстан» Шамиль Газиев в беседе с «Татар-информом» выразил поддержку проводимой спецоперации на Украине, а также отметил, что трудности сделают жителей России сильнее и поспособствуют сплочению братских народов.

«Мы выражаем поддержку решения нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Желаем, чтобы скорее наступил мир и братские народы воссоединились и жили в мире и согласии», — отметил Газиев.

Поднимая тему санкций, собеседник агентства отметил, что сейчас россиянам, в том числе и татарстанцам, будет трудно. Однако затем эти трудности сделают экономику России сильнее и поспособствуют сплочению народов.

«Мы убеждены в том, что санкции сделают нас экономически сильнее, сувереннее», — заявил он.

Собеседник агентства также добавил, что Объединение народов Дагестана Республики Татарстан присоединилось к благотворительной акции, проводимой Ассамблеей народов Татарстана в продержку переселенцам из ЛНР и ДНР. «Груз с гуманитарной помощью собран и готовится к отправке», — сказал Шамиль Газиев.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.