Объединение «Мәрхәмәт-Милосердие» запустило сайт с информацией о мерах соцподдержки

Объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» в тестовом режиме запустило официальный сайт — miloserdiert.ru. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Помимо новостной информации на странице размещены сведения об оказываемых в республике мерах социальной поддержки. Имеются интерактивные сервисы. Так, посетители сайта могут внести свои предложения и оставить обращение депутатам — членам объединения „Мәрхәмәт-Милосердие”», — сказала руководитель депутатского объединения Алсу Набиева.

Заместитель руководителя Центра цифровой трансформации РТ Булат Исмагилов напомнил, что с 2014 года функционирует государственная информационная система «Социальный регистр населения РТ». «Благодаря переводу части государственных услуг полностью в электронный вид существует возможность получать социально значимые услуги, не выходя из дома», — отметил он.

Исмагилов также рассказал о работе цифровой платформы «Забота» по оказанию гражданам мер социальной поддержки. Сервис, который был запущен в феврале прошлого года, позволяет узнать, какие льготы положены жителям. Через платформу также можно подать заявление на получение льгот и отслеживать статус обращения.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина заметила, что не все жители республики знают о существовании такого сервиса и рекомендовала профильным министерствам активнее работать в части информирования населения и продвижения платформы. «Сервис должен приносить пользу населению. Необходимо информировать жителей республики о том, что существует такая удобная платформа по оказанию социальных услуг», — подчеркнула она.