Объединение автопроизводителей России поддержало повышение утильсбора для элекрокаров

Объединение автопроизводителей России (ОАР) поддерживает повышение утилизационного сбора на электромобили, сообщили ИА «Татар-информ» в организации.

В объединении напомнили, что Правительство РФ приняло концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. В настоящее время отечественные автопроизводители уже ведут работу по разработке и производству электро- и водородных транспортных средств.

«На этом фоне, увеличение утилизационного сбора в отношении электромобилей создает благоприятные условия для осуществления инвестиций в развитие электродвижения. Нам, отечественным производителям, необходима государственная поддержка в данном направлении. И мы надеемся, что средства от взимания утилизационного сбора, будут в том числе направлены на поддержку наших предприятий. Государственная поддержка в данный, переходный период, является наиболее востребованной в условиях перехода на электротранспорт», – подчеркнули в ОАР.

Объединение считает, что повышение утилизационного сбора на электротранспорт — это своевременное решение, которое и позволит создать стимулы для развития электродвижения в Российской Федерации.

Минпромторг 9 ноября опубликовал проект поправок, изменяющих постановление правительства о взимании утилизационного сбора, сообщила газета «Ведомости». Они предусматривают индексацию утильсбора на импортируемые новые электромобили почти в 9 раз, на подержанные электромобили старше трех лет – почти в 4 раза. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.