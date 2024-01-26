«Обаяйте нас ценой и качеством»: Минниханову представили оборудование для нефтегазохимии

Компания «Уралхиммаш», производящая нефтегазовое, химическое нефтехимическое оборудование заинтересовано в сотрудничестве с крупными предприятиями Татарстана. Об этом сообщила генеральный директор управляющей организации компании Тамара Кобаладзе на зеседании «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабинете министров РТ.

По ее словам, основная продукция завода – это крупные и среднетоннажные сосуды и аппараты, работающие как под давлением, так и без него. Кроме того, предприятие является изготовителем оборудования в блочном исполнении для газоподготовки и газоочистки.

«Ваше оборудование в Татарстане представлено? Вы поставляли уже?» – спросил Раис Татарстана Рустам Минниханов после презентации проекта.

Кобаладзе отметила, что ранее продукция компании поставлялась на Танэко, Татнефть и Нижнекамскнефтехим, однако это было очень давно.

Она также отметила, что аналогичное оборудование сейчас производится в Китае, и выразила надежду, что компании Татарстана будут отдавать предпочтение российским, а не китайским производителям.

В ответ Минниханов поручил министру промышленности и торговли Татарстана Олегу Коробченко послать делегацию для ознакомления с продукцией «Уралхиммаша».

«Я поручил нашему министру направить наших специалистов. Надо съездить посмотреть, у нас есть большие планы и проекты. Дальше все в ваших руках, обаяйте нас ценой и качеством», – заключил Раис РТ.