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«Обаяйте нас ценой и качеством»: Минниханову представили оборудование для нефтегазохимии
Компания «Уралхиммаш», производящая нефтегазовое, химическое нефтехимическое оборудование заинтересовано в сотрудничестве с крупными предприятиями Татарстана. Об этом сообщила генеральный директор управляющей организации компании Тамара Кобаладзе на зеседании «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабинете министров РТ.
По ее словам, основная продукция завода – это крупные и среднетоннажные сосуды и аппараты, работающие как под давлением, так и без него. Кроме того, предприятие является изготовителем оборудования в блочном исполнении для газоподготовки и газоочистки.
«Ваше оборудование в Татарстане представлено? Вы поставляли уже?» – спросил Раис Татарстана Рустам Минниханов после презентации проекта.
Кобаладзе отметила, что ранее продукция компании поставлялась на Танэко, Татнефть и Нижнекамскнефтехим, однако это было очень давно.
Она также отметила, что аналогичное оборудование сейчас производится в Китае, и выразила надежду, что компании Татарстана будут отдавать предпочтение российским, а не китайским производителям.
В ответ Минниханов поручил министру промышленности и торговли Татарстана Олегу Коробченко послать делегацию для ознакомления с продукцией «Уралхиммаша».
«Я поручил нашему министру направить наших специалистов. Надо съездить посмотреть, у нас есть большие планы и проекты. Дальше все в ваших руках, обаяйте нас ценой и качеством», – заключил Раис РТ.
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