Обанкротившаяся фирма из РТ выплатила долги перед сотрудниками на 7 млн рублей

Как полагает следствие, в 2015 году 132 работникам одной из компаний в Татарстане более двух месяцев не платили зарплату. После этого, через год, из предприятия массово начали увольняться сотрудники, и фирма прошла процедуру банкротства.

Возбудили уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Во время расследования дела учредители фирмы возместили задолженность на сумму более 6,4 млн рублей. Помимо этого, во время процедуры банкротства было возмещено еще более 900 тысяч рублей.

Таким образом задолженность перед работниками полностью погашена. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.