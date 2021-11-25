news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 ноября 2021  14:58
Павел Климчак

Обанкротившаяся фирма из РТ выплатила долги перед сотрудниками на 7 млн рублей

news_top_970_100

Как полагает следствие, в 2015 году 132 работникам одной из компаний в Татарстане более двух месяцев не платили зарплату. После этого, через год, из предприятия массово начали увольняться сотрудники, и фирма прошла процедуру банкротства.

Возбудили уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Во время расследования дела учредители фирмы возместили задолженность на сумму более 6,4 млн рублей. Помимо этого, во время процедуры банкротства было возмещено еще более 900 тысяч рублей.

Таким образом задолженность перед работниками полностью погашена. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уголовное дело #невыплата зарплаты #погашение долгов по зарплате
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное