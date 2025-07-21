«Обама должен извиниться перед Россией»: кто реально вмешивался в выборы президента США

В США разгорается грандиозный политический скандал: администрацию Барака Обамы обвинили во вмешательстве в выборы 2016 года. В чем именно обвиняют бывшего президента и может ли он понести ответственность – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в фальсификации выборов 2016 года

Коллаж из фотографий с сайта kremlin.ru

Трамп атакует

В соцсети Truth Social Дональд Трамп обрушился с обвинениями в адрес бывшего президента Барака Обамы, обвинив его в фальсификации выборов 2016 года.

В воскресенье директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения членам администрации Обамы, участвовавшим в сговоре в ходе президентской кампании 2016 года.

Габбард добавила, что США вскоре обнародуют дополнительные данные, подтверждающие, что вброс о якобы вмешательстве России был искусственно раздут.

«Отличная работа молодого и талантливого Харрисона Филдса из Fox News. Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и «головорезов», которые только что были однозначно разоблачены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», – написал Трамп в Truth Social, комментируя заявление главы разведки.

Он добавил: «Поздравляю Тулси Габбард. Продолжайте в том же духе!»

Во время избирательной кампании в 2016 году Дональд Трамп опережал Хиллари Клинтон, тогда-то, по мнению критиков, и был запущен миф о вмешательстве России в выборы Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Что такое Russiagate?

Миф о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, по мнению критиков, был инициирован администрацией Барака Обамы в тот момент, когда во время избирательной кампании Дональд Трамп опережал Хиллари Клинтон. Цель – оказать давление на Трампа и сформировать его образ как «ставленника Кремля». Это обвинение получило в англоязычных СМИ название Russiagate – от Russia (Россия) и gate (суффикс, традиционно используемый для обозначения политических скандалов, начиная с Уотергейта).

7 октября 2016 года администрация Обамы официально обвинила Россию во вмешательстве в выборы, заявив о взломе серверов Демократической партии. Соответствующий доклад был подготовлен офисом директора Национальной разведки и Министерством внутренней безопасности США.

Расследование длилось более двух лет. Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Трампом и Россией, однако обвинил в попытках вмешательства отдельную группу россиян, с чем Москва не согласилась, назвав выводы голословными.

Михаил Шеремет: «Обама, если у него еще осталась капелька чести, должен принести извинения России за свою подлую выходку» Фото: kremlin.ru

Реакция в России

Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, отрицали любые обвинения в вмешательстве. Неудивительно, что на свежие разоблачения, касающиеся администрации Обамы, в России отреагировали бурно.

«Не стоит забывать, что из-за этой утки на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности. И кто теперь будет с этим всем разбираться? Или таких планов нет?» – написал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко высказался в адрес Обамы, призвав его принести извинения россиянам, сообщает РИА Новости.

«Шила в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты. Обама, если у него еще осталась капелька чести, должен принести извинения России за свою подлую выходку, когда он путем обмана пытался создать из нее образ врага», – заявил Шеремет.

По его словам, Обама, как «пальмовый вор, прячась под панцирем законов», долгие годы попирал Конституцию США, олицетворяющую права и свободы граждан страны.

«Он войдет в американскую историю как самый лживый президент, с презрением и ненавистью относившийся к США и ее народу, а также как предатель принципов демократии», – добавил депутат.

Спецпредставитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что ситуация с Russiagate – это пример систематической лжи со стороны американских демократов.

«Будем предельно ясны: фальшивые обвинения в адрес России – это лишь один из многих случаев лжи Обамы и Байдена о России. Они использовали этот нарратив о России для удара по президенту Трампу, по MAGA (движению «Сделаем Америку снова великой», – прим. Т-и) и Республиканской партии. И будьте уверены – те же самые лживые обвинения заложили основу украинского конфликта», – написал Дмитриев в соцсети X.

Привлечь бывшего президента к ответственности непросто Фото: kremlin.ru

Посадят ли Обаму?

Несмотря на наличие доказательств у Национальной разведки, привлечь бывшего президента к ответственности непросто.

Дело в том, что экс-президент США обладает определенной степенью неприкосновенности, защищающей его от уголовного и административного преследования за действия, совершенные на посту. Однако эта неприкосновенность не абсолютна. В случае признания деяний тяжким преступлением она может быть снята по решению Конгресса (Палаты представителей и Сената).

А вот другие члены администрации Обамы такими иммунитетами не обладают. Поэтому не исключено, что кто-то из них окажется на скамье подсудимых.