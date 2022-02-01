Оба матча 1/4 финала Кубка ЕКВ «Зенит-Казань» — «Кузбасс» пройдут в Казани

Сегодня днем кемеровский «Кузбасс» и «Зенит-Казань» договорились о проведении четвертьфинальных матчей Кубка ЕКВ в Казани 9 и 10 февраля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор казанского клуба Олег Брызгалов.

«В ходе видеоконференции двух российских клубов при посредничестве руководства ЕКВ было принято решение о проведении матчей 1/4 финала на площадке "Зенита-Казань". Сделано это было с учетом ситуации с коронавирусом», — сказал Брызгалов.

Напомним, что первый матч между соперниками должен был пройти в Казани 2 февраля, ответный в Кемерово 9 февраля, однако в «Кузбассе» произошла вспышка коронавируса. Команда ушла на карантин. Также перенесён гостевой матч «Кузбасса» с «Нефтяником» в чемпионате России, который был запланирован на 5 февраля.

В итоге было решено, что казанцы и кемеровчане оба матча проведут в Казани – 9 и 10 февраля. Примечательно, что команды провели разное количество матчей в плей-офф. «Зенит» убрал со своей дороги последовательно эстонский «Тарту», австрийскую «Задругу» и нидерландский «Орион». «Кузбасс» выбил из еврокубка чешский «Ческе-Будеёвице», а французский «Монпелье» отказался от игр 1/8 финала из-за вспышки коронавируса.