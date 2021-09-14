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Ру Тат
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14 сентября 2021  13:51

Об опасно торчащей на Волге трубе предупреждает ГИМС судоводителей Татарстана

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Участок недействующего трубопровода диаметром 300 мм всплыл в ста метрах от берега в Лаишевском районе Татарстана между Боровым Матюшино и лагерем «Волга».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, сейчас трубопровод находится на глубине 10-15 сантиметров от поверхности – всплыл из-за спада воды. 

ГИМС предупреждает судоводителей об опасности столкновения с торчащим из-под воды предметом и рекомендует быть внимательными в этом районе. 

 

 

 

 

#ГИМС РТ
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