Об опасно торчащей на Волге трубе предупреждает ГИМС судоводителей Татарстана

Участок недействующего трубопровода диаметром 300 мм всплыл в ста метрах от берега в Лаишевском районе Татарстана между Боровым Матюшино и лагерем «Волга».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, сейчас трубопровод находится на глубине 10-15 сантиметров от поверхности – всплыл из-за спада воды.

ГИМС предупреждает судоводителей об опасности столкновения с торчащим из-под воды предметом и рекомендует быть внимательными в этом районе.