Об онлайн-реабилитации в Казани: «Борюсь с последствиями инсульта, не выходя из дома»

Гульназ Гайнутдинова: «Мы помогаем пациентам, у которых есть показания для реабилитации в условиях дневного стационара или амбулатории, но они не имеют возможности прийти в поликлинику

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не можешь прийти на реабилитацию – она придет к тебе сама

Не секрет, что вылечить от тяжелого заболевания пациента – полдела, нужно, чтобы он вовремя прошел грамотный курс реабилитации и восстановился по максимуму. В Минздраве РТ подумали и решили: если гора не идет к Магомеду, то он идет к горе сам.

«Мы помогаем пациентам, у которых есть показания для реабилитации в условиях дневного стационара или амбулатории, но они не имеют возможности прийти в поликлинику. Это, например, те, кто переехал к детям на период восстановления и им далеко идти до нас, или пациенты, которые имеют ограничения в передвижении», – объяснила заведующая отделением восстановительного лечения казанской поликлиники №7, врач-невролог Гульназ Гайнутдинова.

Онлайн-реабилитацией в казанской поликлинике №7 начали заниматься недавно. Сотрудники поликлиники восприняли эту идею позитивно, ведь есть множество больных, которые по разным причинам не могут дойти до поликлиники, а восстанавливать здоровье им необходимо.

План занятий составят инструктор ЛФК, врач-физиотерапевт и психолог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Направление на реабилитацию может выдать участковый терапевт. Врачи оценят состояние больного и утвердят план реабилитации. Для этой процедуры до поликлиники дойти все-таки придется. Однако к самым тяжелым пациентам мультидисциплинарная бригада может выехать на дом. План занятий составят инструктор ЛФК, врач-физиотерапевт и психолог.

С конца марта таким образом реабилитацию в поликлинике прошли уже пять человек. Пациенты восстанавливались после самых разных заболеваний – после инсульта, артроза коленного сустава, тяжелых травм.

«Лечебная физкультура укрепляет мышцы, увеличивает объем движений. Иногда речь не может идти о полном восстановлении здоровья человека, но занятия помогают оставаться подвижными, ведь движение – это жизнь», – отметила Гульназ Гайнутдинова.

После того как занятия в поликлинике подходят к концу, на двери физкультурного зала появляется табличка с надписью: «Не беспокоить! Идет занятие (телереабилитация)» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По видеосвязи мы работаем даже с нетранспортабельными пациентами»

Онлайн-занятия начинаются после обеда, потому что утром в поликлинике занимаются группы «очной» реабилитации. После того как занятия в поликлинике подходят к концу, на двери физкультурного зала появляется табличка с надписью: «Не беспокоить! Идет занятие (телереабилитация)».

Занятия проводит инструктор-методист по лечебно-физической культуре Юлия Ширшаева. По ее словам, перестроиться на новый вид работы было совсем несложно, после ковидного 2020 года пользоваться различными сервисами с возможностью видеозвонков – обычное дело.

Юлия Ширшаева занимается с такими пациентами два раза в неделю. В зависимости от состояния пациента ЛФК длится от 20 до 40 минут. Комплексы упражнений самые разные: сидя, стоя, с использованием гимнастических палок или мячиков.

«Для пациентов занятия проходят разнообразно и комфортно. Потому что им не нужно выходить из дома. Плюс мы работаем с пациентами, которые не транспортабельны. Мы выделили время для таких пациентов и работаем с ними индивидуально», – отметила она.

Занятия проводит инструктор-методист по лечебно-физической культуре Юлия Ширшаева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Занятия проходят по видеосвязи, то есть пациент и медик отлично видят и слышат друг друга. По словам инструктора, на качество занятий такой формат никак не сказывается, а пациенты выполняют все упражнения в полую силу и не ленятся.

«Результат реабилитации зависит от нозологии заболевания. Если мы берем посттравматических пациентов, положительная динамика наблюдается спустя три-четыре занятия», – отметила Юлия Ширшаева.

Инструктор объяснила, что под каждого больного подбирается индивидуальная программа, исходя из его проблемы, возраста, особенностей организма.

После инсульта Розалия Хабибулловна проходила реабилитацию госпитале, потом в санатории и с уверенностью заявляет, что онлайн-занятия ничем не уступают очным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Онлайн-занятия не уступают обычым»

Розалия Макаева в конце января перенесла тяжелый геморрагический инсульт. У женщины не работала одна сторона тела: рука и нога отнялись, лицо искривилось.

«Сегодняшнее занятие, как и предыдущие, очень хорошее, полезное. Вы знаете, кажется, что упражнения простые на первый взгляд. Но они очень полезные. Они направлены на координацию движений, на работу мышц. Мне очень нравится», – отметила женщина в беседе с «Татар-информом».

После инсульта Розалия Хабибулловна проходила реабилитацию госпитале, потом в санатории и с уверенностью заявляет, что онлайн-занятия ничем не уступают очным. Еще один плюс – занятия индивидуальные, подчеркнула она.

Юлия Ширшаева подчеркнула, что за два месяца после перенесенного инсульта у подопечной отличные результаты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас рука пациентки работает хорошо, хотя до этого Розалия Хабибулловна не могла ее даже поднять. Улучшились и когнитивные функции.

«Это очень полезно. Я рекомендую всем, кому нужна реабилитация, заниматься», – подчеркнула она.

Юлия Ширшаева подчеркнула, что за два месяца после перенесенного инсульта у подопечной отличные результаты. Руки и ноги ее слушаются, мышцы лица потихоньку начинают восстанавливаться.