Об обстрелах со стороны ВСУ сообщил губернатор Брянской области

ВСУ обстреляли село Соловьевка в Брянской области, сообщает губернатор Александр Старовойт.

Как укзаано в телеграм-канале губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, однако частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли село Чуровичи в Брянской области. В результате было повреждено здание врачебной амбулатории, два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.