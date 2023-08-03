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Происшествия 3 августа 2023 12:04

Об обстрелах со стороны ВСУ сообщил губернатор Брянской области

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ВСУ обстреляли село Соловьевка в Брянской области, сообщает губернатор Александр Старовойт.

Как укзаано в телеграм-канале губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, однако частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли село Чуровичи в Брянской области. В результате было повреждено здание врачебной амбулатории, два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.

#всу #спецоперация на Украине
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