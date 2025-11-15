ОАО «РЖД» оценило труд школьников на объектах железнодорожного транспорта

Школьники России в этом году впервые работали на объектах РЖД. Их труд высоко оценил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Сергей Саратов сегодня на закрытии Всероссийского слета студенческих отрядов, посвящённого окончанию 66-го трудового семестра, в Красноярске.

«Новым направлением в этом году была работа отряда подростков. Изменилось федеральное законодательство, теперь ребята от 14 до 18 лет могут с некоторыми ограничениями работать на объектах железнодорожного транспорта. Мы откликнулись на их пожелания. Около 450 человек работали на объектах железнодорожного транспорта. Это вокзалы. Ребята помогали пассажирам при перемещении по вокзалам, оказывали помощь маломобильным гражданам. Это позитивный, положительный опыт», — рассказал он в беседе с журналистами.

Саратов добавил, что ребятам удалось окунуться в железнодорожную атмосферу и неплохо заработать. «Это первые трудовые деньги. У ребят позитивные эмоции, есть заявки на следующий год. Будем продолжать это перспективное движение», — заключил он.

Участниками Всероссийского слёта в Красноярске стали более 3 тысяч молодых людей из 89 регионов России, а также из Беларуси, Кыргызской Республики, Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнёры РСО.

Студенческие отряды Татарстана на слёте представила делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представили наш регион в конкурсах профессионального мастерства, творчеством фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Слет проходил с 13 по 15 ноября. Для его участников прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей были организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в том числе ОЭЗ «Алабуга».

Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки РФ, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Партнёры слета — госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».

Видео: Наталья Рыбакова