ОАК запатентовала сверхзвуковой самолет тактической авиации

В России запатентован новый многофункциональный малозаметный самолет тактической авиации. Новинка Объединенной авиастроительной корпорации будет предназначена для обнаружения и поражения целей на земле, воде и в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на документацию.

«Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов», — отмечается в описании к патенту.

Как сообщают разработчики, самолет близок к семейству Су-30МК — у них есть несколько общих характеристик.

Самолет может использоваться как воздушный пункт управления, который поможет обеспечить взаимодействие между формировании, а также анализировать данные, собираемые собственными системами и из внешних источников, с дальнейшей выдачей рекомендаций. Кроме того, он может применяться в качестве пункта управления БПЛА.