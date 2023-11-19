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ОАК запатентовала сверхзвуковой самолет тактической авиации
В России запатентован новый многофункциональный малозаметный самолет тактической авиации. Новинка Объединенной авиастроительной корпорации будет предназначена для обнаружения и поражения целей на земле, воде и в воздухе, сообщает ТАСС со ссылкой на документацию.
«Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов», — отмечается в описании к патенту.
Как сообщают разработчики, самолет близок к семейству Су-30МК — у них есть несколько общих характеристик.
Самолет может использоваться как воздушный пункт управления, который поможет обеспечить взаимодействие между формировании, а также анализировать данные, собираемые собственными системами и из внешних источников, с дальнейшей выдачей рекомендаций. Кроме того, он может применяться в качестве пункта управления БПЛА.
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