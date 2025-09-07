ОАК примет решение о серийном выпуске самолетов А-50 после завершения текущих работ

Решение о серийном выпуске самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 будет принято после завершения текущих работ. Об этом сообщил генеральный конструктор и заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, его слова приводит «ТАСС».

У компании уже есть действующие контракты на эти самолеты, которые особенно важны для получения необходимой информации, однако работы пока не завершены, и окончательного заключения по системам пока нет. После их завершения будет принято решение о масштабируемом серийном производстве.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что корпорация планирует восстановить выпуск самолетов А-50, востребованных в Вооруженных силах РФ и на экспорт.

В настоящий момент продолжается модернизация комплексов ДРЛО А-50 до уровня А-50У, который предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, передачи информации на командные пункты и наведения авиации на цели.