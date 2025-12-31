ОАК направит 2,6 млрд рублей на облегчение МС-21 и связь для правительственных Ту-214

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перераспределить неиспользованные бюджетные средства, которые ранее выделялись на проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Финансирование будет направлено на модернизацию и доработку других типов воздушных судов, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно документу, до 400 млн рублей ОАК направит на обновление самолетных узлов связи на бортах специального назначения типа Ту-214, принадлежащих государству. Речь идет о модернизации не менее четырех узлов связи на самолетах специального летного отряда «Россия» Управделами президента РФ. Завершить эти работы планируется до конца 2028 года.

Ту-214 – это среднемагистральный лайнер вместимостью до 210 пассажиров, который с 1996 года производится ограниченной серией на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова.

Более крупная сумма – до 2,2 млрд рублей – пойдет на улучшение характеристик самолета МС-21-310. Средства предназначены для проведения работ по снижению веса лайнера, а также повышению его летно-технических и аэродинамических показателей.

Технические отчеты по снижению массы планера и улучшению аэродинамики должны быть готовы до конца 2026 года, а разработку конструкторской документации необходимо завершить до конца 2027 года.