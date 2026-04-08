ОАЭ выдали России мошенника, укравшего 15 млн рублей у жителя РТ

ОАЭ передали России мошенника, укравшего 15 миллионов рублей у жителя Татарстана.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 2019 году злоумышленник взял в долг 15 миллионов рублей у одного из жителей РТ, заложив квартиры, владельцем которых на самом деле не был. Также известно, что в 2017 году аферист заключил договор продажи машины премиум-класса, получил деньги, однако затем не исполнил взятых на себя обязательств.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело, однако обвиняемый скрылся за границей. В прошлом году, по материалам, предоставленным МВД по РТ, Генпрокуратура РФ объявила его в международный розыск. Сегодня злоумышленник был передан правоохранителям в Абу-Даби.