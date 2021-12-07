ОАЭ первые среди мусульманских стран отменили выходной в пятницу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми среди мусульманских стран объявили об отказе от выходного дня в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Правительство страны, распространенное эмиратским агентством новостей WAM.

У мусульман пятница считается священным днем. В этот день положено посещать особую пятничную молитву. Во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, а рабочая неделя начинается с воскресенья.

Согласно решению Правительства, теперь выходными в ОАЭ являются суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. Официальное рабочее время по пятницам продлевается 4,5 часа — с 7.30 до 12.00. При этом работники государственных учреждений могут работать по пятницам дистанционно.