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Общество 6 февраля 2025 16:02

ОАЭ могут заинтересоваться продукцией Зеленодольского завода – Горьков

ОАЭ могут заинтересоваться продукцией Зеленодольского завода – Горьков
Фото: Полпредство РТ

Заместитель премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил с Председателем Российско-Эмиратского делового совета, членом Правления АО «Росгеология» Сергеем Горьковым дальнейшее укрепление инвестиционного и торгово-экономического партнерства ОАЭ и Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Полпредства, ОАЭ – один из надежных партнеров России. На встрече Горьков предложил при содействии упомянутого совета провести ряд мероприятий и пригласить на них деловые сообщества Эмиратов, в том числе в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Горьков отметил, что ОАЭ требуются пассажирские судна, в связи с чем возможен интерес к продукции Зеленодольского завода им. А. М. Горького.

Также стороны обсудили развитие контактов с деловыми кругами Сирии при учете политических факторов российско-сирийских отношений.

#ОАЭ #Татарстан #сотрудничество
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