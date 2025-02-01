Эдвард Чесноков: «Скоро выйдет мой роман о защитниках Родины в медийном поле»

Эдвард Чесноков, писатель, журналист и драматург, побывал в Казани. Одна из целей его приезда – рассказать о важности литературного конкурса «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом». Он рассказал «Татар-информу», с чего начался его творческий путь, а также о планах в журналистике и литературе.





Эдвард Чесноков рассказал, с чего начался его творческий путь, а также о планах в журналистике и литературе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я родился в семье русской рабочей интеллигенции»

Эдвард Чесноков родился в 1987 году в Череповце. По его словам, он всегда хотел быть писателем. И сейчас, рассматривая его биографию, можно сказать, что он следовал этой мечте неотступно.

«Я родился в семье русской рабочей интеллигенции. Мой дедушка работал на заводе, писал охотничьи рассказы, они публиковались в газете ’’Голос Череповца’’. Он был страстным охотником и очень зажигательным рассказчиком», – рассказал Эдвард Чесноков.

После школы поступил в московский Литературный институт имени А. М. Горького. Его выпускниками в разное время были Виктор Астафьев, Владимир Солоухин, Василий Белов и многие другие.

«Раньше, чтобы попасть в Литературный, нужно было получить рекомендацию от регионального Союза писателей, иметь уже должны быть какие-то публикации. То есть, как правило, туда приходили уже люди зрелые. Одно из моих ярких воспоминаний из студенческой жизни связано с моментом, когда мне довелось поработать в архиве Литературного института. Там я нашел рецензию Осипа Брика на работу одного из абитуриентов. Легенда Серебряного века оценивал, может ли абитуриент поступить в институт. Литературный институт – уникальное место. Меня при поступлении оценивал Александр Рекемчук, классик советской литературы, очень жаль, что его сейчас не помнят. В шестидесятые он работал на ’’Мосфильме’’, как раз тогда, когда там снимали ’’Андрея Рублева’’ Тарковского, и он был первым, кто увидел черновой монтаж этого фильма», – рассказал Эдвард.

Эдвард Чесноков ярко описывает свои студенческие годы, рассказывает о том, какой путь он прошел, прежде чем стать именитым журналистом и писателем.

«Литературный институт 15-20 лет назад – довольно специфическое место. Помню, как-то раз к нам пришла вдова Даниила Андреева, автора «Розы мира», Алла Андреева. Это был конец 2004 года, а она 1915 года рождения, посчитайте, сколько ей было лет. Она рассказала нам, как Андреев, работая над своими философскими трудами, сидел в Ленинской библиотеке. Там была табличка: «Эротическая, детективная и религиозная литература не выдается». А ему по ошибке, как в фельетоне Зощенко, принесли чужой заказ – человека, которому можно было брать религиозную литературу. Андрееву принесли «Упанишады», и он провел весь день: не ел, не отвлекался, делал выписки из «Упанишад». Понимаете, это было другое мышление. В плане приобщения к литературному мышлению Литературный институт был очень интересен», – поделился Эдвард Чесноков.

После школы Чесноков поступил в московский Литературный институт им. Горького. Его выпускниками в разное время были Виктор Астафьев, Владимир Солоухин, Василий Белов и многие другие Фото: © Александр Лыскин / РИА Новости

«Когда я пишу, стараюсь посмотреть на мир глазами героя статьи, понять, что им движет»

Эдвард не сразу занялся литературой и журналистикой. Несмотря на то что публиковаться он начал еще в университете и даже публиковал свою критику на литературные произведения, в самом начале пути он работал курьером, развозил посылки по Москве.

«У студентов тогда был условно бесплатный проезд. Я платил 150-200 рублей в месяц и получал безлимитный проезд по Москве, развозил посылки. Это, на самом деле, было очень интересно. Гордыня – враг, у меня не было негативных мыслей по поводу того, что я работал курьером, а не писателем. А писательством заработать невозможно. Да, есть определенный круг людей, который зарабатывает этим, однако если ты в него не вхож, то нужно иметь какую-то другую работу, хотя бы смежную, вроде журналистики. Не скажу, что художник должен быть голодным, все-таки нужно кормить семью», – рассказал Эдвард Чесноков.

В 2009 году Эдвард окончил университет. После чего какое-то время занимался молодежной политикой, организовывал различные мероприятия для молодежи.

«Первый мой опыт журналистики был еще в ‘’Литературной газете’’ в 2010-2011 годах, где я публиковал литературно-критические статьи. Еще до журналистики и после занятия политикой я работал методистом в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Это была работа, связанная с заполнением отчетов, написанием служебных документов, не сказать что богатая впечатлениями», – рассказал Эдвард Чесноков.

В 2015 году Чесноков приходит в «Комсомольскую правду». Редактор радио «Комсомольской правды» сразу отметил его внушительный, радийный голос и принял Эдварда работать на радио.

«Потом оказалось, что ‘’Комсомолка’’ работает по принципу конвергентности медиа, когда ты работаешь сразу на всех медиаплощадках. Так вышло, что кроме радио я стал заниматься еще и журналистикой, не имея при этом какого-то серьезного опыта. Я до сих пор помню свои первые впечатления от работы, когда меня послали осветить день рождения Горбачева. Он проходил в гостинице ‘’Украина’’. И я помню, как передо мной, как в фильме, останавливается длинный черный лимузин и оттуда выходит Джон Теффт – посол США в России на момент 2015 года. Я выхватываю телефон, чтобы сфотографировать, а телефон не открывается и не фокусируется. И это был, конечно, провал. И мне было стыдно, что фотография вышла чудовищно плохой, лицо Теффта было размыто. Но забавно, что спустя несколько минут это фото уже висело в новости на сайте ‘’Комсомольской правды’’ и эта новость сразу вызвала бурное обсуждение в комментариях», – рассказал Эдвард Чесноков.

В «Комсомольской правде» Эдвард работает до сих пор, уже 10 лет. У него, как у любого профессионала, есть свои правила работы и убеждения.

«С того момента, как 3 января 2020 года террористическим образом убили иранского генерала Касема Сулеймани, мы работали почти каждый день на протяжении нескольких сотен дней. После начался коронавирус. Мне писали люди о том, что они застряли на каких-то островах, например из-за прекращения авиасообщений. И неважно, какое у меня было настроение, болел ли я, это был мой долг – написать об этом и хоть как-то помочь этим людям. Когда я пишу, стараюсь посмотреть на мир глазами героя статьи, понять, что движет человеком, о котором я пишу. Когда ты принимаешь решение быть пожарным, врачом, то у тебя появляется определенный долг. Об этом часто говорят, но мало говорят о долге журналиста. Журналист не может оттолкнуть человека, который обращается за помощью, или может, но тогда он потеряет часть себя», – рассказал Эдвард Чесноков.

В «Комсомольской правде» Эдвард работает уже 10 лет. У него, как у любого профессионала, есть свои правила работы и убеждения Фото: vk.com/chesnokove

«Это будет роман о тех, кто в медийном измерении защищает Родину»

Параллельно с работой журналистом Эдвард продолжает заниматься литературой. В феврале 2024 года увидела свет его пьеса «Варяг». Историческую пьесу в стихах Чесноков писал девять лет. Она доступна людям совершенно бесплатно на личном сайте автора.

«Сайт я создал около года назад для любых произведений. Нужна была какая-то платформа для публикаций. Не найдя удобной для себя платформы, я принял решение сделать свой сайт. На этом сайте я разместил и пьесу, и свои стихи, и скоро размещу свой роман. Мой роман будет посвящен моим знакомым – журналистам и бойцам, погибшим на СВО. Делать деньги на их фамилиях я считаю невозможным – пусть люди читают бесплатно», – рассказал Эдвард Чесноков.

Эдвард признается, что на передовой не был, но, несмотря на то что его роман о войне, он не собирается писать о том, чего не видел. «Сорвать договорняк» будет нетипичным романом о войне.

«Роман будет о журналистах, которые держат информационный фронт. О тех, кто разоблачает фейки, выводит на чистую воду наших оппонентов. Это будет произведение про людей моего поколения, о тех, кто в медийном измерении защищает Родину», – рассказал Эдвард Чесноков.

Эдвард Чесноков и его коллега – военкор и журналист Григорий Кубатьян (в центре) приезжали в Казань в рамках открытого литературного конкурса «Герои рядом» – «Геройлар янәшәдә» Фото: © Рамль Гали / «Татар-информ»

«Новый театр Камала в Казани – это колоссальная вещь»

Эдвард Чесноков признался, что в Казани он во второй раз, оба раза столица Татарстана производила на него приятное впечатление. Особенно понравилось Эдварду новое здание театра имени Г. Камала.

«Впечатления от Казани исключительно положительные. В прошлый раз я был здесь 10 лет назад, заметно, как развивается урбанистика и городская среда. Этот пешеходный маршрут вокруг озера Кабан сделан на очень высоком уровне. Это большое преимущество Казани, этим можно гордиться. Новый театр Камала – это колоссальная вещь. Наконец-то у нас, в России, появилась такая общественная архитектура, за которую не стыдно», – поделился Эдвард Чесноков.

Эдвард Чесноков и его коллега – военкор и журналист Григорий Кубатьян приезжали в Казань в рамках открытого литературного конкурса «Герои рядом» – «Геройлар янәшәдә», который проводится в Татарстане с 1 ноября 2024 года по 12 июня 2025-го. Его цель – продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

Для участия в конкурсе принимаются повести, рассказы, поэмы, очерки и даже циклы стихотворений, написанные в период с 2022 года по настоящее время. За призовые места предусмотрены денежные премии от 35 до 150 тысяч рублей.