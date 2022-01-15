О теремке для художников от Карла Мюфке — в очередном выпуске «Новой Тартарии»

В очередном выпуске передачи «Новая Тартария» Эдуард Хайруллин рассказал о первой самостоятельной постройке архитектора Мюфке, где он сразу воплотил свою мечту — построил идеальную школу для художников, где свет пробуждает вдохновение.

Это уникальная история об архитекторе, который руководит школой, проектирует ее и сам же строит. Роскошная шкатулка в русском стиле на бывшей Большой Грузинской улице. Теремок для художников от архитектора Карла Мюфке, подчеркивает Эдуард Хайруллин.

Общая площадь здания 7700 кв м по периметру, первоначальная смета строительства — 180 тыс. рублей, окончательная — 201 тыс. рублей. На входе — колонны из красного мрамора, которые по документам оплатил сам Мюфке.

О том, как появилась художественная школа в Казани, которая находилась в ведении Императорской Академии художеств, как выбирали место для отдельного здания и многие другие интересные подробности одного из красивейших зданий города, смотрите в выпуске на YouTube.