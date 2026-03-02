О судьбах княгинь Юсуповых расскажут в Центре «Эрмитаж-Казань» к 8 марта
Праздничные сборные экскурсии пройдут 7 и 8 марта в Центре «Эрмитаж-Казань». Посетителям расскажут о судьбах княгинь Юсуповых – женщинах, чьи биографии вполне могли бы стать основой для романов, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Татьяна Энгельгардт вышла замуж за князя Николая Юсупова, уже будучи вдовой и воспитывая двоих детей. Зинаида Нарышкина после смерти супруга уехала во Францию, а в 50 лет вновь вступила в брак – с капитаном, который был моложе нее на 20 лет. Российский двор встретил этот союз с возмущением, после чего княгиня приобрела для мужа графский титул.
Во время экскурсий также расскажут о женщинах, работавших над произведениями для юсуповского собрания. Среди них – Кристина Робертсон, художница, создававшая портреты трех поколений семьи. В XIX веке, когда женщины крайне редко становились профессиональными живописцами, ей удалось добиться признания в Европе.
Экскурсии будут проходить по следующему расписанию:
7 марта (суббота):
- 13:00 – экскурсия по выставке;
- 15:00 – экскурсия по выставке;
- 16:00 – экскурсия по выставке.
8 марта (воскресенье):
- 13:00 – экскурсия по выставке;
- 15:00 – экскурсия по выставке;
- 16:00 – экскурсия по выставке.
Посетить мероприятия можно по федеральной программе «Пушкинская карта» в рамках национального проекта «Семья».