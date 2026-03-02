news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 2 марта 2026 10:35

О судьбах княгинь Юсуповых расскажут в Центре «Эрмитаж-Казань» к 8 марта

Читайте нас в
Телеграм
О судьбах княгинь Юсуповых расскажут в Центре «Эрмитаж-Казань» к 8 марта
Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Праздничные сборные экскурсии пройдут 7 и 8 марта в Центре «Эрмитаж-Казань». Посетителям расскажут о судьбах княгинь Юсуповых – женщинах, чьи биографии вполне могли бы стать основой для романов, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Татьяна Энгельгардт вышла замуж за князя Николая Юсупова, уже будучи вдовой и воспитывая двоих детей. Зинаида Нарышкина после смерти супруга уехала во Францию, а в 50 лет вновь вступила в брак – с капитаном, который был моложе нее на 20 лет. Российский двор встретил этот союз с возмущением, после чего княгиня приобрела для мужа графский титул.

Во время экскурсий также расскажут о женщинах, работавших над произведениями для юсуповского собрания. Среди них – Кристина Робертсон, художница, создававшая портреты трех поколений семьи. В XIX веке, когда женщины крайне редко становились профессиональными живописцами, ей удалось добиться признания в Европе.

Экскурсии будут проходить по следующему расписанию:

7 марта (суббота):

  • 13:00 – экскурсия по выставке;
  • 15:00 – экскурсия по выставке;
  • 16:00 – экскурсия по выставке.

8 марта (воскресенье):

  • 13:00 – экскурсия по выставке;
  • 15:00 – экскурсия по выставке;
  • 16:00 – экскурсия по выставке.

Посетить мероприятия можно по федеральной программе «Пушкинская карта» в рамках национального проекта «Семья».

#экскурсия #центр Эрмитаж-Казань #8 марта
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

1 марта 2026
«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

«Благо – не накопленное, а отданное»: как в Казани прошел «Бизнес-ифтар»

1 марта 2026