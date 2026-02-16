О Сретенском бале в Казани: «Символ встречи человека и Бога, старого и нового поколений»

В один из главных праздников православных христиан – в день Сретения Господня – в Казани прошел традиционный бал. Он приурочен был и ко Дню православной молодежи, который тоже отмечался накануне. О том, что танцевали, кто был среди участников и зрителей бала, а также о связи мероприятия с помощью СВО – в репортаже «Татар-информа».





Вальс мечты, марш герцога Карло, полька-шотландка и контрданс «Оглядки» – эти танцы исполнили в Казанской ратуше на XII Сретенском балу. Это ежегодный танцевальный вечер, который проводится Молодежным отделом Казанской епархии по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Ежегодно мероприятие объединяет несколько десятков молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Заранее все они собираются на репетиции, чтобы до мельчайших деталей проработать все движения и выучить танцы. В этом году в балу приняли участие порядка 50 пар.

Красивые платья разных эпох и стилей, продуманные до мелочей детали – атмосфера балов прошлых лет завораживает настолько, что, если на мгновение отвлечься, можно не вспомнить сразу, какой сейчас год. Казанская ратуша как нельзя лучше подходит для подобных вечеров.

Каждый год задается новая тема для бала. В этом году его посвятили памяти праведного адмирала Феодора Ушакова. Традиционно посетил мероприятие митрополит Кирилл.

«Федор Ушаков – совершенно удивительный человек. Это канонизированный русский святой, мощи его находятся недалеко от нас, в Мордовии. Для нас этот человек важен тем, что, будучи слугой государства, воином, он сумел остаться настоящим христианином. Он показывает пример того, что можно служить Родине и Богу. Этот пример сегодня для нас очень важен. Потому что в наши дни человек часто не может определить свое место. Жизнь этого святого показывает, что он Богу доверял, и Бог его любил. Сколько бы сражений он ни проводил, всегда была победа», – рассказал в общении с журналистами владыка.

В фойе ратуши прихожане храма Серафима Саровского организовали благотворительную выставку. Все вырученные средства, так же как и средства с продажи билетов на бал, пойдут на поддержку участников СВО. Стоимость входного билета зрители и участники бала определяли сами.

Здесь же участники волонтерской организации «Дулкын» представили продукцию, которую они производят для бойцов: носилки-волокуши, спальные мешки и одежду. Все это их собственная разработка, придуманная волонтерами для облегчения жизни на передовой. Здесь же организовали мастер-класс по сердечно-легочной реанимации.

«В наши дни важно и гражданским владеть навыками оказания первой помощи. Человек должен уметь помочь, пока едет скорая, – это может сохранить жизнь. Мы в центре “Дулкын” обучаем этому бесплатно и сегодня предлагаем участникам бала узнать основные азы на нашем мастер-классе», – рассказал Радж Гальфин.

Выставка фотографий известного в Татарстане волонтера, прихожанки храма Серафима Саровского Марии Ефремовой тоже об СВО. С конца 2022 года она регулярно ездит в зону боевых действий с гуманитарной миссией. На ее кадрах – разрушенные дома, военная техника, лица бойцов. Все эти снимки рассказывают суровую правду о войне.

«На новых территориях нашей страны сейчас происходят трагические события. Уже четыре года идет СВО. Но хочется, чтобы где-то оставался островок радости, и сегодня он здесь. Желаю всем мира, добра и оставаться такими же жизнерадостными», – отметила автор выставки.

На открытии бала музыку исполнил оркестр Казанского танкового училища. Курсанты также традиционно приняли участие в балу – были, пожалуй, одними из самых завидных кавалеров на этом вечере.

«Именно в Сретение Господне отмечается День православной молодежи. Это международный праздник, официально утвержденный в 1992 году на XIV Ассамблее глав всех поместных Православных церквей. ”Сретение” в переводе с церковнославянского означает ”встреча”. Этот праздник символизирует встречу человека и Бога, старого и нового поколения, поэтому бал – очень подходящий способ отпраздновать этот день. Сретенские балы проходят по всему миру, и у нас в Казани тоже уже давно этот бал стал доброй традицией», – рассказал руководитель Молодежного отдела Казанской епархии иерей Артемий Лушкин.

Привлекает бал и тех, кто не близок к Церкви. Ребята вместе репетируют, завязывают дружеские отношения. Бал из года в год соединяет сердца одиноких молодых людей, которые создают крепкие семьи.

София Мустафина больше двух лет занимается в студии старинного танца Fleur de la danse. Она уже бывала на Сретенских балах. Занятие танцами настолько увлекло ее, что теперь она ездит в другие города, чтобы потанцевать на балах других студий.

«Я очень люблю шить, и это платье сшила сама. Оно относится к середине XIX века, если быть точнее – к 1860 году. Я шью платья, которые по стилю относятся к этому веку. Самые ранние платья в моей коллекции – это ампир 1810 года, самое позднее – турнюр 1890 года. Каждые десять лет платья меняются, приходится раскошеливаться, чтобы их сшить. Если заказывать, выходит в районе 40 тысяч рублей, если шить самой – порядка 10-20 тысяч», – рассказала девушка.

Этот бал стал первым для Сергея Фомина, он пришел на вечер со спутницей.

«Случайно узнал, что будет проводиться такой бал, стало интересно, решил попробовать. Ходил на репетиции в течение месяца, три раза в неделю. Раньше танцами не занимался, это первый мой подобный опыт. Сегодня проверю, насколько у меня получается», – рассказал Сергей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Участники бала также подготовили сценки, в которых рассказывали о подвигах и жизни адмирала Федора Ушакова. Творческие номера подготовили также маленькие воспитанники воскресных школ Казани – для них это подготовительный этап для участия в балу. Как только исполнится 14 лет, смогут станцевать по-взрослому со всеми остальными.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Видео: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ»