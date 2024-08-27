О создании ТНВ и секреты крепкого брака: гостем «Политкухни» стал Ильшат Аминов

Гостем новой серии подкаста «Политкухня» стал генеральный директор первого республиканского спутникового телеканала «ТНВ» Ильшат Аминов. В беседе с Алиной Гималтдиновой он рассказал, как зародился ТНВ и для чего он был создан, как после трех заветных слов он бросил курить, как получал «двойки» за поведение и почему федерализм похож на ту самую студенческую закрытую пиццу.

«Молодые люди часто не могут преодолеть переход от конфетно-букетного периода к семейной жизни», — рассуждает гость подкаста в разговоре на тему семейных ценностей. Он рассказал, что на протяжении пяти лет завоевывал сердце своей жены. По мнению Аминова, залог успеха крепкого и долгого брака — терпение и готовность уступать в отношениях.

Гость подкаста также поделился своими размышлениями о значении татарского языка, своей карьере. Не обошли стороной в интервью знаковое событие для всех татарстанцев — рождение главного татароязычного телеканала. Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев в свое время дал наказ: «Нам нужен канал на всю республику!». Это ознаменовало начало «нового века» для татарской нации и появление средства коммуникации, которое по сей день выполняет главную цель — объединять население и формировать общую национальную идентичность.

Генеральный директор ТНВ затронул и проблему сохранения татарского языка и культуры: «За последние десять лет количество людей, владеющих татарским языком, уменьшилось на миллион человек». Аминов уверен: важным в комплексном решении вопроса сохранения культуры является то, чтобы язык оставался средством коммуникации.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.