СВО 19 марта 2026 10:19

О службе по контракту в Войсках беспилотных систем Татвоенкомат рассказал студентам КГАСУ

Офицеры Татвоенкомата рассказали о службе по контракту в Войсках Беспилотных систем студентам КГАСУ. Об этом «Татар-информу» сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

«В Татарстане идет активный набор студентов очных и заочных форм обучения. Для них действует уникальное предложение: годом по контракту можно заменить срочную службу, при этом он получит уникальные навыки и знания по использованию беспилотных систем. Всех подписавших контракт переведут на дистанционный формат обучения, год учебы для них потерян не будет, им будут оказывать содействие с учебой. На время контракта студент не будет оплачивать обучение, а по возвращении его переведут на бюджет», – рассказал он.

Отметим, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Подробный материал о том, кого возьмут в Войска беспилотных систем и как будут проходить обучение и служба, читайте по ссылке.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
Лейтенант из Татарстана представлен к медали «За отвагу» после ранения и спасения роты

