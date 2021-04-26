Участники праймериз ЕР рассказали азнакаевцам о самообложении и развитии нефтяной отрасли

Сегодня в Азнакаевском районе РТ состоялась встреча участников предварительного голосования «Единой России» с населением. С азнакаевцами встретились и презентовали свои программные намерения директор департамента ЖКХ и благоустройства Азнакаевского района РТ, депутат совета города Азнакаево Руслан Мугтасимов, ведущий специалист аппарата Общественной палаты РТ Дилара Сатикова, заместитель генерального директора — директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров, депутат Госдумы ФС РФ Равиль Хуснулин и другие.

«Могу с гордостью сказать, что за годы работы вместе с командой специалистов „Татнефти“ удалось провести законопроекты, нацеленные на развитие всей нефтяной промышленности, в целом на экономику республики и всей страны», — начал свое выступление уроженец Азнакаевского района Азат Ягафаров, отметив, что для него большая честь участвовать в праймериз «Единой России».

Он прежде всего видит развитие республики в здравоохранении, образовании, благоустройстве населенных пунктов. «Я готов приложить все усилия, чтобы решать эти задачи», — подчеркнул Ягафаров.

Кроме того, необходимо развивать экономику путем широкого применения инструментов господдержки. По словам спикера, это фонды развития производств, индустриальные парки, ОЭЗ и так далее. «У меня есть значительный опыт по привлечению господдержки для нефтяной отрасли. Так, в 2020 году ПАО „Татнефть“ привлекло поддержку на сумму 6 млрд рублей», — отметил Ягафаров.

Ведущий специалист аппарата Общественной палаты РТ Дилара Сатикова в своем выступлении затронула вопросы экологии. Она отметила, что ей также интересны вопросы добровольчества, взаимодействия общественных организаций с властью.

«Мы привлекаем федеральные гранты в наш регион. Я выступаю наставником многих проектов экологической направленности, своими руками вношу вклад и стараюсь делать чище нашу республику», — рассказала Сатикова.

Директор департамента ЖКХ и благоустройства Руслан Мугтасимов отметил, что в случае избрания его депутатом он хочет быть полезен своей стране. В качестве ориентира он видит развитие национальных проектов и реализацию тех задач, которые озвучил Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

«Статус депутата Госдумы для меня — это возможность решать проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне», — отметил спикер.

Куратор Альметьевского округа, в том числе и Азнакаевского района, депутат Госдумы ФС РФ Равиль Хуснулин отметил, что самое главное для него — реализовать две основные функции депутата — законодательную и представительную. О себе Хуснулин рассказал, что является инициатором закона о самообложении в республике.

«Татарстан является лидером в программе по самообложению. Несмотря на то что в Перском крае выделяют семь рублей на каждый вложенный сельчанами рубль, а в Татарстане лишь четыре, тем не менее по объему собираемых денег Татарстан стоит на первом месте», — сказал депутат.

Хуснуллин отметил, что ранее в программе самообложения существовала проблема: жителей каждой отдельной деревни в сельском поселении интересовало решение разных проблем: одному селу нужен был ремонт дорог, другому — родника, третьей деревне — кладбища.

«Сейчас мы приняли решение, что каждое отдельное село может провести сход граждан и принять решение по той проблеме, по которой собирают деньги», — сообщил парламентарий.

В преддверии выборов партия «Единая Россия» приступила к формированию предвыборной программы. В ее основу лягут идеи и предложения, которые поступят от татарстанцев. Формирование этой народной программы началось уже сейчас, в ходе подготовки к предварительному голосованию. Таким образом, соавторами народной программы татарстанской «Единой России» выступят сами жители республики. Праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму РФ пройдет с 24 по 30 мая.